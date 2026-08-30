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Siirt’te çakılların savurduğu tır yoldan çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yolda biriken çakılların savurduğu tır kontrolden çıkarak devrildi; sürücü yara almadan kurtuldu, araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt’te çakılların savurduğu tır yoldan çıktı

Siirt’te çakılların savurduğu tır yoldan çıktı

kaza yeri ve olayın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtalan-Gökdoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Yolda bulunan çakılların savurduğu malzemeler nedeniyle tırın sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ve aracın kontrolden çıkarak kaza yaptığı ifade edildi.

sürücü durumu ve inceleme:

Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. Araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; kazanın nedenleri ve oluş şekli ayrıntılı olarak araştırılıyor.

Siirt&#039;te tır yoldan çıktı

Siirt'te tır yoldan çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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