Siirt’te çakılların savurduğu tır yoldan çıktı

kaza yeri ve olayın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtalan-Gökdoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Yolda bulunan çakılların savurduğu malzemeler nedeniyle tırın sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ve aracın kontrolden çıkarak kaza yaptığı ifade edildi.

sürücü durumu ve inceleme:

Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. Araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; kazanın nedenleri ve oluş şekli ayrıntılı olarak araştırılıyor.

Siirt'te tır yoldan çıktı