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Silopi'de kırsal yangın ekiplerin müdahalesiyle bastırıldı

Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını, AFAD ile itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 20:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silopi'de kırsal yangın ekiplerin müdahalesiyle bastırıldı

yangın kontrol altına alındı:

Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü ve orman yangını, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

müdahale ve koordinasyon:

Yangın ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi vasıtasıyla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, İl Özel İdare ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği belirtildi.

çıkış nedeni için inceleme başlatıldı:

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için saha çalışması ve teknik inceleme başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞIRNAK&#039;TA ÖRTÜ VE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

ŞIRNAK'TA ÖRTÜ VE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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