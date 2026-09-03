Simav'da kesme çiçek üretimine saha ziyareti

Simav'da İBS çalışmaları yerinde incelendi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İstatistik Bilgi Sistemi (İBS) kapsamında yürütülen 2. Tahmin Dönemi çalışmaları devam ediyor. Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kesme çiçek üretimi yapan işletmelere yapılan ziyaretlerde, üretimin mevcut durumu ve üretim verileri yerinde incelenerek İBS için gerekli bilgiler derlendi.

saha ziyaretinin içeriği:

Ekipler, üretim alanlarında doğrudan gözlem yaparak kesme çiçek üretimi süreçlerini ve üretim kapasitesini inceledi. Üretime ilişkin sayısal veriler ve saha notları kayıt altına alındı; toplanan bilgiler İBS formatına uygun şekilde düzenlendi.

neden önemli:

Yetkililer, tarımsal üretime ilişkin güncel ve doğru verilerin elde edilmesinin ilçenin tarımsal potansiyelinin ortaya konulması ve geleceğe yönelik planlamaların yapılması açısından kritik olduğunu vurguladı. Bu veriler, yerel planlama ve destek politikalarının şekillendirilmesinde kaynak oluşturacak şekilde derlendi.

Simav'daki saha çalışmaları, İBS kapsamındaki 2. Tahmin Dönemi çalışmalarına katkı sağlamaya devam edecek ve elde edilen veriler kayıt altına alınarak ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere muhafaza edilecek.

SİMAV’DA KESME ÇİÇEK ÜRETİCİLERİNE İBS ZİYARETİ