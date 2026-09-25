sincanlı kadınlarla aile ve kimlik üzerine kapsamlı sohbet

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Kadına Aile Sohbetleri programının bu ayki konuğu eğitimci ve yazar Şule Taşkıran Kala oldu. Lale Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide, aile içinde verilen dini eğitimin rolü ve ergenlik döneminde yaşanan kimlik arayışı gibi başlıklar ele alındı.

söyleşide öne çıkan tartışma başlıkları:

Şule Taşkıran Kala, aile ortamının çocuğun değer ve inanç gelişimindeki etkisini vurguladı ve özellikle ergenlikte kimlik arayışının doğru yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Katılımcılarla yapılan soru-cevap bölümünde, ebeveynlerin iletişim stratejileri, rol model olma ve din eğitiminin günlük hayata aktarılması gibi pratik öneriler paylaşıldı.

Programda ayrıca Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencileri sahne alarak eserler icra etti ve dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldı ve salon yoğun ilgi gördü.

belediye yetkililerinin mesajı:

Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’a hizmet etme imkanı buldukları için şükrettiklerini belirtti ve ilçede hayata geçirilen projelere değindi. Başkan Ercan, Kadın Kadına programının Sincan’da bir marka haline geldiğini söyleyerek konuşmasını Şule Taşkıran Kala’ya teşekkür ederek tamamladı.

Emine Ercan ise programların her seferinde bereketli ve yoğun geçtiğini, bu yıl programın beşinci yılına girildiğini aktardı. Emine Ercan, ayrıca 15 Ekim’de yapılacak Kanser Ayı farkındalık haftasına özel olarak Lokman Hekim Hastanesi doktorlarının programa katılacağını duyurdu ve katılımcılara teşekkür etti.

Söyleşinin ardından Şule Taşkıran Kala katılımcılarla birebir sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Sincan Belediyesi, kadınlara yönelik düzenlenen Kadın Kadına Aile Sohbetlerini her ay farklı konu ve konuklarla sürdürmeye devam edecek.

SİNCAN BELEDİYESİ TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI ÖĞRENCİLERİ İSE İCRA ETTİKLERİ ESERLERLE KULAKLARIN PASINI SİLDİ. PROGRAM SİNCANLI HANIMLAR TARAFINDAN DA BÜYÜK TAKDİR VE BEĞENİ TOPLADI.