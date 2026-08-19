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Sinop'ta Hanönü yolunda bariyere çarpan söndürme aracı yan yattı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Hanönü yönünde ilerleyen özel şirkete ait söndürme aracı sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp yan yattı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:48

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinop'ta Hanönü yolunda bariyere çarpan söndürme aracı yan yattı

Sinop'ta Hanönü yolunda bariyere çarpan söndürme aracı yan yattı

Sinop'un Boyabat ilçesinde özel bir şirkete ait söndürme aracı, Hanönü bölgesinde bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre araç, Boyabat istikametinden sanayi istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Savrulan araç karşı istikamete geçerek orada durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri tarafından kazazedeye ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOYABAT İLÇESİNDE ÖZEL BİR ŞİRKETE AİT SÖNDÜRME ARACININ BARİYERE ÇARPARAK YAN YATTIĞI KAZADA...

BOYABAT İLÇESİNDE ÖZEL BİR ŞİRKETE AİT SÖNDÜRME ARACININ BARİYERE ÇARPARAK YAN YATTIĞI KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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