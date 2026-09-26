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zidane: mbappé sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılmak zorunda kaldı

Zidane, Kocaeli'de 1-0 kazanılan maç sonrası Mbappé’nin diz ağrısı nedeniyle kamptan ayrıldığını ve takım ruhunun galibiyeti sağladığını söyledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 01:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

zidane: mbappé sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılmak zorunda kaldı

zidane: mbappé kampı terk etti, takım ruhu galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar Ligi A Grubu açılış maçında Fransa, Kocaeli'de Türkiye'yi 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Zinedine Zidane hem maçın detaylarını değerlendirdi hem de Mbappé'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

mbappé'nin durumu:

Zidane, Mbappé hakkında net konuştu: "Kazandık. Oldukça zor maç oldu. Zemin de rahat değildi. Mbappe ile ilgili de kötü haberim var. Sakatlandı. Dizinde ağrısı var ve kamptan ayrılmak zorunda kaldı". Oyuncunun kampı terk etmesi, teknik ekibin rotasyon ve hazırlık planlarında kısa vadede düzenleme gerektirecek bir gelişme olarak kaydedildi.

oyun değerlendirmesi ve dizilim:

Zidane, takımın topa sahip olduğunda daha iyi olduğunu vurguladı: "Galibiyet açısından oyun güzeldi. Bireysel oyuncularım çok teknik. Oyun olarak topa sahip olma oranı yüksek olunca daha iyi oyun kuruyoruz. Topsuz oyunda zorlanıyoruz. Bunu biraz daha çalışmamız lazım." Türkiye'nin 3'lü savunma tercihiyle ilgili değerlendirmesinde de, "Biz analiz yaptığımızda 2 seçenek vardı. Türkiye milli takımı 2. seçeneği seçti. Biz ona da çalıştık tabii ki. 3'lü defansta kanatlara top atarak ilerlemek istedik. Çalıştık. Türkiye çok iyi takım. Biz de onları yakalamak istedik. Ama oyun dizilimini hiç bozmadık" sözleriyle kendi planlarını aktardı.

takım atmosferi ve bireysel performanslar:

Zidane, maç boyunca takım içindeki havayı ve bireysel katkıları öne çıkardı: "Günümüz çok uzun sürdü. Bu maçı bekledik. Maç başladığında çok keyif aldık. Bizim takımımızda mutlu bir ruh var. Tabii ki bireysel oyuncular var ama birbirlerine kattığı takım ruhu bir şekilde bu skoru bize elde ettirdi." Ayrıca Manu Kone için "Kone çok iyiydi. Çok top kaptı. Akıllı bir oyuncu. Hiç endişem yok." ifadelerini kullandı. Teknik direktör, ilk maçta protokole alışamadığını da belirterek, "İlk maçım. Milli maçlarda alışık olmadığım bir protokol vardı. Bir şekilde geç kaldım. Şunun garantisini verebilirim; bir şekilde sahaya yakın olacağım ve ayakta kalacağım" dedi.

Zidane, galibiyetin ardından ekibin dört antrenman yaptığını ve şimdi dinlenme zamanının geldiğini ifade ederek, önlerindeki Belçika maçı öncesi hazırlıkların süreceğini belirtti.

FRANSA A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ ZİNEDİNE ZİDANE MAÇIN ARDINDAN MAÇIN ARDINDAN...

FRANSA A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ ZİNEDİNE ZİDANE MAÇIN ARDINDAN MAÇIN ARDINDAN MBAPPE’NİN SAKATLIĞI NEDENİYLE MİLLİ TAKIM KAMPINDAN AYRILMAK ZORUNDA KALDIĞINI AÇIKLADI. PROTOKOL NEDENİYLE SAHAYA GEÇ ÇIKMASINI ALIŞIK OLMADIĞI PROTOKOLE BAĞLAYAN ZİDANE AYRICA "BUGÜN BİZE GALİBİYETİ GETİREN BİREYSEL OYUNCULARIN OLUŞTURDUĞU TAKIM RUHU" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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