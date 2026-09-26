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Arda Güler: eksikliklere rağmen umut veren mücadele

A Milli Takım'ın genç ismi Arda Güler, Fransa maçında sakat ve cezalı oyunculara rağmen taraftar desteğiyle ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 01:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Arda Güler: eksikliklere rağmen umut veren mücadele

Arda Güler maç sonrası değerlendirmesi:

A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi 1. Grup açılış maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımdaki eksikliklere rağmen saha içinde ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ve oyunun kontrolü için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Sakatlıklar ve cezaların etkisi:

Arda, önceki maçlarda sergilenen kötü performansları geride bırakmak için sahaya çıktıklarını vurguladı. "Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık" sözleriyle takımın niyetini özetleyen oyuncu, sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğinin fazlasıyla hissedildiğini, buna rağmen en iyi mücadeleyi sunduklarını ifade etti.

Taraftar desteği ve gelecek maçlara bakış:

Genç futbolcu, özellikle Kocaeli halkına teşekkür ederek Türkiye'de ve Avrupa'da gelen desteğin kendilerine güç verdiğini söyledi. Maçı kazanma isteğini dile getiren Arda, üzgün olduklarını ancak önlerindeki önemli maçlara odaklandıklarını belirterek, "İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız inşallah" dedi.

ARDA GÜLER MAÇ SONU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ARDA GÜLER MAÇ SONU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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