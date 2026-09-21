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Sivas'ta araç dönüşümü sırasında tankın patlaması beş kişiyi yaraladı

Sivas'ta Toptancılar sitesi içindeki LPG dönüşüm istasyonunda saat 10.20'de tankın patlamasıyla yangın çıktı; 5 kişi yaralandı, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sivas'ta araç dönüşümü sırasında tankın patlaması beş kişiyi yaraladı

Sivas'ta araç dönüşümü sırasında tankın patlaması beş kişiyi yaraladı

Sivas'ın Gültepe Mahallesi'ndeki Toptancılar sitesi içinde bulunan bir LPG dönüşüm istasyonunda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada beş kişi yaralandı. Olay, saat 10.20 civarında, bir otomobilin LPG dönüşümü sırasında tankın patlaması sonucu gerçekleşti.

Patlama ve yangının seyri:

Patlamanın ardından iş yerinde küçük çaplı bir yangın oluştu. Bölgeye gönderilen çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve alanda güvenlik önlemleri uygulandı.

Yaralılar ve soruşturma:

İş yerinde bulunan müşteriler ve personelden oluşan 5 kişi ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlike bulunmadığı bilgisini paylaştı. Olayla ilgili inceleme ve teknik soruşturma ekiplerce sürdürülüyor.

Patlamanın kesin nedenine ilişkin resmi açıklama beklenirken, olay site içinde iş güvenliği ve LPG dönüşüm uygulamalarına ilişkin soruları gündeme taşıdı.

SİVAS’TA TOPTANCILAR SİTESİNDE BULUNAN BİR LPG DÖNÜŞÜM İSTASYONUNDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 5 KİŞİ...

SİVAS’TA TOPTANCILAR SİTESİNDE BULUNAN BİR LPG DÖNÜŞÜM İSTASYONUNDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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