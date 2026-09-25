Sivas'ta karayolunda arkadan çarpışma: altı kişi yaralandı

Keçili köyü mevkiinde trafik kazası

Sivas-Kayseri karayolunda seyir halindeki bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Keçili köyü mevkiinde meydana geldi ve olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale etti.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Vahit K. idaresindeki 07 TT 477 plakalı Fiat Tofaş marka araç, aynı istikamette seyreden Ali Balcı yönetimindeki 31 BAY 778 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlar yaralandı.

Yaralılar ve müdahale:

Otomobil sürücüsü Vahit K. ile yolcu konumundaki N.K., D.K., yine N.K., O.A.K. ve M.M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tır sürücüsü Ali Balcı, olay sonrası yaptığı açıklamada, 'Vurduktan sonra fark ettim. Ben önüme bakıyordum vurunca ses gelince bir baktım sonra durdum' dedi.

Kaza ile ilgili Cumhuriyet savcılığı ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; soruşturma ve olay yeri çalışmaları devam ediyor.

SİVAS-KAYSERİ KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN TIRA ÇARPTIĞI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.