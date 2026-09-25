Dolar 48,9583 +0,02%
Euro 55,8241 +0,27%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.808,22 +0,64%
EUR/USD 1,1399 +0,16%
Brent Petrol 96,65 -3,56%
--°

Balıkesirli şampiyon adayı Ömer Faruk Yavaş, LOCA Fight Club'da ringe çıkıyor

Balıkesirli kick boksçu Ömer Faruk Yavaş, 26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek LOCA Fight Club 75 kilogram kategorisinde şampiyonluk için ringe çıkıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Balıkesirli şampiyon adayı Ömer Faruk Yavaş, LOCA Fight Club'da ringe çıkıyor

Balıkesirli şampiyon adayı Ömer Faruk Yavaş, LOCA Fight Club'da ringe çıkıyor

Balıkesirli kick boks sporcusu Ömer Faruk Yavaş, 26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek LOCA Fight Club profesyonel organizasyonunda 75 kilogram kategorisinde şampiyonluk için mücadele edecek. Altın Yumruk Kulübü sporcusu Yavaş, organizasyon öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak ringe çıkmaya hazırlanıyor.

hazırlık süreci ve antrenörün değerlendirmesi:

Yavaş'ın antrenörü ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü olan Rambo Hakan, rakiplerin üst düzey sporculardan oluştuğunu belirterek yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Rambo Hakan, "Rakiplerimizin üst düzey sporcular olduğunu biliyoruz. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık ve yoğun bir antrenman programı uyguladık. Buraya kaybetmeye değil, kazanmaya gidiyoruz. Hedefimiz şampiyon olmak ve büyük ödülü kazanmak" ifadelerini kullandı.

balıkesir için önemi ve organizasyonun niteliği:

Rambo Hakan, Yavaş'ın turnuvayı kazanması halinde dünya çapındaki organizasyonlarda mücadele etme fırsatı yakalayabileceğini belirtti ve Gloria'da uluslararası arenada ringe çıkma ihtimaline vurgu yaptı. Ayrıca, Yavaş'ın organizasyonda mücadele edecek Balıkesir'den ilk sporcu olduğuna dikkat çekildi.

Organizasyonun Kürşat Şahin tarafından gerçekleştirildiği, turnuvaya Türkiye'de ve dünyada başarılı olmuş sınırlı sayıdaki sporcunun katılacağı bilgisi verildi. Rambo Hakan, bu etkinliğin "sıradan bir turnuva" olmadığını; dünyanın gözü üzerinde profesyonel bir platform olduğunu ve burada başarılı olan sporcuların bir üst düzey organizasyonlarda mücadele etme hakkı kazanacağını ifade etti.

ÖMER FARUK YAVAŞ, LOCA FİGHT CLUB’DA ŞAMPİYONLUK İÇİN RİNGE ÇIKIYOR

ÖMER FARUK YAVAŞ, LOCA FİGHT CLUB’DA ŞAMPİYONLUK İÇİN RİNGE ÇIKIYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da her branşa hitap eden kapsamlı spor tesisleri açılıyor
images

Yüksekova Spor kadın futbol takımı bakan Güler'i bakanlıkta ziyaret etti
images

Nazilli Şehirspor kadrosunu sekiz imza ile genişletti
images

Sahilde adımlar: Gebze’de kadınlar açık havada step ve aerobikle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya'da zincirleme kaza: otomobil önce yayaya çarpıp durağa daldı

Malatya'da her branşa hitap eden kapsamlı spor tesisleri açılıyor

Edirne'de dijital bahis ağına büyük darbe: 274 milyonluk işlemler ve 13 tutuklama

Zincirleme kaza Menteşe'de üç araçta maddi hasar oluştu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı