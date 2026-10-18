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Sivas'ta palamut hareketliliği: denize kıyısı olmayan şehirden Ege ve Akdeniz'e sevkiyat

Denize kıyısı olmayan Sivas, Karadeniz'den gelen palamut bolluğuyla hareketlendi; taze palamutlar paketlenip otobüslerle Eskişehir, Denizli ve Akdeniz illerine gönderiliyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ta palamut hareketliliği: denize kıyısı olmayan şehirden Ege ve Akdeniz'e sevkiyat

Sivas'ta palamut hareketi

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta, Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu pazarlara yansıdı. Balık halinde her gün Ordu'dan taze palamut getiriliyor; kentteki satış hareketliliği, Karadeniz illerini andıran bir yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların ilgisi ve il dışı siparişler, Sivas'ı kısa sürede dağıtım merkezine dönüştürdü.

Palamut bolluğu Sivas'a nasıl ulaştı:

Balıkçılar, Karadeniz'in her bölgesinden gelen palamutları Sivas'a taşıyor. Sivas'ta sezonun en çok ilgi gören balığı olan palamut, tazeliği ve ulaşılabilirliğiyle talep topluyor. Sebze halinde balıkçılar tarafından günlük getirilen palamutlar, tanesi 100 TL fiyatla satışa sunuluyor ve tezgâh önlerinde yoğun kuyruklar oluşuyor.

Balıkçılar, gelen ürünün kalitesine dikkat çekerken, tüketicilerin palamut yoğunluğundan memnun olduğu ifade ediliyor. Kent pazarındaki arz artışı, fiyatlar ve satış hızına doğrudan yansıyor; vatandaşlar bu yıl çok kaliteli palamut yediklerini belirtiyor.

Lojistik ve talep yoğunluğu:

Balıkçılar sosyal medya üzerinden gelen siparişleri paketleyerek otobüslerle ve kamyonlarla bölge illerine gönderiyor. Sivas'ta faaliyet gösteren balıkçı Fethi Şahin Bingöl, Eskişehir, Denizli, Hatay, İskenderun ve Mersin gibi şehirlerden yoğun sipariş aldıklarını söyledi. Bingöl, strafor kutulara paketleyip otobüslerle kargo göndereceklerini vurguladı.

Bingöl, denizlerdeki bereketin etkisini şöyle anlattı: 'Bu sene denizlerimizde büyük bir bereket var. Ülkemizde son 10 yılın en rekor bolluğuna ulaşıldı. Karadeniz’in her bölgesinde palamut çıkıyor şu anda. Denizi olmayan Sivas’a her gün bir kamyon taze balık getiriyoruz. Türkiye’nin birçok bölgesinden bizi arayanlar var.'

Kamyon ve otobüs seferleriyle yapılan sevkiyatlar sayesinde Sivas, palamut dağıtımında etkin bir merkez haline gelirken, kentteki balıkçılar da satış hacmini koruyor. Paketleme ve hızlı gönderim süreci, şehirler arası talebi karşılamada belirleyici oluyor.

SİVAS’TAN AKDENİZ VE EĞE BÖLGESİ İLLERİNE PALAMUT SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

SİVAS’TAN AKDENİZ VE EĞE BÖLGESİ İLLERİNE PALAMUT SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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