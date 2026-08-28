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Çıldır Öncül köyünde dakikalar içinde yıkım: evlerin yüzde 70'i kullanılamaz hale geldi

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül'de fındık büyüklüğünde dolu ve şiddetli rüzgar 20'den fazla evin çatısını uçurdu; evlerin yüzde 70'i ağır hasar aldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Çıldır Öncül köyünde dakikalar içinde yıkım: evlerin yüzde 70'i kullanılamaz hale geldi

fırtına ve dolu olayın seyri:

Dün akşam saat 18.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren fındık büyüklüğünde dolu yağışına şiddetli rüzgar eşlik etti. Kasırgayı andıran rüzgârın etkisiyle köydeki 20’den fazla ev ve ahırın çatısı uçtu, çok sayıda yapı suyla doldu.

Fırtına sırasında elektrik ve telefon direkleri devrildi, köyün enerji nakil hatları koptu. Yetkililer, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

müdahale ve hasar tespiti:

Acil ihbarların ardından bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirmesiyle AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık ve ARAS elektrik ekipleri sevk edildi. Köyde güvenlik önlemleri alındı, kopan hatların onarımı ve elektriğin yeniden verilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Olayın ardından sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri geniş çaplı fiziki hasar tespit çalışmasına başladı; ilk değerlendirmelere göre köydeki evlerin yaklaşık yüzde 70’inin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

tarımsal zarar ve koordineli çalışma:

Fırtına yerleşimlerin yanı sıra ekili arazileri de vurdu. Tarım arazilerindeki mahsuller büyük oranda zarar gördü. Bu nedenle İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek ürün kaybına yönelik hasar tespit çalışmalarına dahil edildi.

Bölgede ekiplerin koordineli çalışmaları sürüyor; yetkililer önceliğin insan güvenliği, altyapı onarımı ve hasar tespitinin hızlı tamamlanması olduğunu belirtti.

ÖNCÜL KÖYÜNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI VE FIRTINA, YERLEŞİM...

ÖNCÜL KÖYÜNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI VE FIRTINA, YERLEŞİM YERLERİNDE VE TARIM ARAZİLERİNDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASARA YOL AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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