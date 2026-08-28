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Sokaklardan sıcacık yuvalara: Altıeylül'de sahiplendirme etkinliği

Altıeylül Belediyesi'nin 'Sahiplen, Sevgini Paylaş' etkinliğinde Minik Patiler'deki sahipsiz hayvanlar vatandaşlarla buluştu; birçok can sıcak yuvasına kavuştu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Sokaklardan sıcacık yuvalara: Altıeylül'de sahiplendirme etkinliği

Etkinlikte minik dostlar vatandaşlarla buluştu:

Altıeylül Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipsiz hayvanların sıcak yuvalara kavuşmasını sağlamak ve toplumda hayvan sahiplenme bilincini güçlendirmek amacıyla "Sahiplen, Sevgini Paylaş" adlı bir etkinlik düzenledi. Organizasyon, Altıeylül Minik Patiler Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı bünyesindeki dostların tanıtımı için Altıeylül Asuva Park’ta gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca bakımevinde bulunan kedi ve köpekler vatandaşlarla bir araya getirildi; katılımcılara sahiplendirme süreci hakkında detaylı bilgi verildi ve ziyaretçilere hayvanların ihtiyaçları, bakımı ile sahiplenmenin önemi anlatıldı. Alan özellikle çocukların ilgi odağı olurken, minik dostlarla vakit geçirme imkânı sağlandı.

Amaç ve bilgilendirme:

Veteriner İşleri Müdürü Ömer Güçlü, etkinliğin temel hedefini sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva sağlamak ve vatandaşları sahiplenme konusunda teşvik etmek olarak özetledi. Güçlü etkinlikle ilgili, "Sahiplen, Sevgini Paylaş etkinliğiyle vatandaşlarla minik dostları bir araya getirdik. Bakımevimizde misafir ettiğimiz can dostlarımızın en büyük ihtiyacı sevgi ve güven içerisinde yaşayabilecekleri sıcak bir yuva. Bizler de düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle vatandaşlarımızı hayvan sahiplenmeye teşvik ediyor, sahiplenmenin önemini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güçlü ayrıca sahiplenmenin sadece bir hayvana fiziksel bir yuva kazandırmadığını vurgulayarak, "Bir hayvanı sahiplenmek, ona sadece bir yuva değil; sevgi, güven ve yeni bir hayat sunmaktır" dedi. Müdür, bakımevine gösterilecek ziyaret ve desteklerin hem hayvanların yaşam kalitesini artıracağını hem de toplumda sorumluluk bilincini güçlendireceğini belirtti.

Sahiplendirme süreci ve sonuçlar:

Etkinlik sırasında yapılan birebir görüşmeler ve bilgilendirmeler sonucunda birçok hayvan yeni sahiplerine kavuştu. Sahiplendirme işlemleri sırasında vatandaşlara hayvanların sağlık durumları, bakım gereksinimleri ve sonrasında üstlenmeleri gereken sorumluluklar hakkında rehberlik sağlandı.

Organizasyon, hem bakımevindeki şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara dikkat çekti hem de toplumda sahiplendirmenin önemine dair farkındalık oluşturdu. Etkinlik, katılımcıların minik dostlarla vakit geçirmesi ve sahiplendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi; yetkililer, vatandaşları bakımevini ziyaret ederek sahiplendirme süreçlerine destek olmaya davet etti.

ALTIEYLÜL’DE MİNİK PATİLER SICAK YUVALARINA KAVUŞTU

ALTIEYLÜL’DE MİNİK PATİLER SICAK YUVALARINA KAVUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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