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Bursa zafer haftasını ay yıldızlı etkinliklerle karşılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünde kent genelinde konser, sergi, şenlik ve yürüyüşlerle on binlerce Türk bayrağı dağıtarak kutlama yapıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bursa zafer haftasını ay yıldızlı etkinliklerle karşılıyor

Bursa'da 30 Ağustos coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü kent genelinde düzenlediği etkinliklerle kutladı. Kentin farklı noktalarında dağıtılan on binlerce Türk bayrağı ile sokaklar ve meydanlar ay yıldızla renklendi. Belediye tarafından hazırlanan program kapsamında konser, sergi, şenlik, yürüyüş ve sportif yarışmalar gibi çok yönlü etkinlikler planlandı.

etkinlik programı:

Etkinlikler çerçevesinde Kent Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara bayrak dağıtımı gerçekleştirildi. 7'den 70'e her yaştan katılımcı, belediyenin organizasyonuna ilgi gösterdi ve dağıtılan bayraklarla kutlamalara eşlik etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, programın amacının milletin birliğini ve tarihten alınan ilhamı pekiştirmek olduğunu vurguladı.

yürüyüş rotası ve konser:

30 Ağustos etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Zafer Bayramı Yürüyüşü, 30 Ağustos Pazar saat 20.00'de Heykel'den başlayıp Altıparmak üzerinden Bursa Millet Bahçesi'ne kadar uzanacak. Yürüyüşün sona erdiği noktada, saat 21.00'de ünlü sanatçı Elif Buse Doğan sahne alacak. Bursalılar, ay yıldızlı al bayrak eşliğinde yürüyüşe katılarak kentteki zafer coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

kentsel katılım ve anlamı:

Başkan Vekili Şahin Biba, milletin azmiyle kazanılan zaferin yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek hemşehrilerini yürüyüş ve konsere davet etti. Programın geniş kapsamı ve meydanlara yayılan bayrak dağıtımı, toplumsal katılımın yanı sıra 30 Ağustos'un tarihsel öneminin kent ölçeğinde hatırlanmasını sağladı. Bursalıların gösterdiği ilgi ve teşekkürler, organizasyonun hedeflediği birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER HAFTASI KAPSAMINDA KENTİN FARKLI NOKTALARINDA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER HAFTASI KAPSAMINDA KENTİN FARKLI NOKTALARINDA VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITTI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, BURSALILARI AY YILDIZLI AL BAYRAKLARIYLA ‘ZAFER YÜRÜYÜŞÜ’NE DAVET ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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