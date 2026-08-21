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Soma soruşturmasında 300 milyon liralık transfer ağı mercek altında

Manisa merkezli 5 ildeki operasyonda 39 kişiden 19'u Soma'ya sevk edildi; hesap hareketlerinde yaklaşık 300 milyon lira ve kripto aktarımı belirlendi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:50

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Soma soruşturmasında 300 milyon liralık transfer ağı mercek altında

Soruşturmanın kapsamı:

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamaları çerçevesinde çalışma başlatıldı. Manisa merkezli soruşturma, Emniyet güçlerinin il içi ve iller arası koordinasyonuyla genişletildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlükleri ortak operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde Manisa, Balıkesir, İstanbul, Mardin ve Kocaeli'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi ve 39 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'da gözaltında bulunan 19 kişi, geniş güvenlik önlemleriyle Manisa Şehir Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrollerinden geçirildi; kontrollerin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere Soma'ya sevk edildiler. Diğer şüphelilerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilmesi bekleniyor.

Mali izleme ve dijital deliller:

Soruşturma kapsamında MASAK verileri üzerinden yapılan incelemelerde, hesaplar arasında para transferi bulunan 67 kişi değerlendirildi. Yapılan tespitlere göre, soruşturmaya konu 39 şüphelinin banka hesapları arasında toplamda yaklaşık 300 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştirildi. Bu hareketlerin bir bölümünün Coin TR, OKX ve OKX GLOBAL gibi kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi.

Adres aramalarında ruhsatsız bir tabanca, 5 fişek, 5 kartuş, soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 40 bin lira, dizüstü bilgisayar, tablet, bilgisayar kasası ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Ele geçen dijital materyallerin incelemesi soruşturmaya yön verecek önemli bir delil kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma, adli süreç ve mali tespitlerin derinleştirilmesi amacıyla devam ediyor; yetkililer, banka ve kripto platformu hareketlerinin ayrıntılı incelemesinin sürdüğünü bildiriyor.

SOMA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN &quot;SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME VE ÜYE OLMA&quot;...

SOMA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME VE ÜYE OLMA", "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK", "YAĞMA", "KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA", "KASTEN YARALAMA" VE "TEHDİT" SUÇLARINA İLİŞKİN BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA OPERASYON DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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