Soruşturma yeniden değerlendirilecek: Kaşif Kozinoğlu dosyası Faili Meçhul dairesine gönderildi

Cezaevinde vefat eden eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturma dosyasında yeni bir adım atıldı. Edinilen bilgilere göre, olayın yeniden değerlendirilmesi amacıyla dosya Faili Meçhul dairesine sevk edildi.

Olayın geçmişi:

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından yürütülen soruşturmada, dosya kapsamında daha önce ölümün doğal nedenlere bağlandığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Dosyanın yeniden incelenmesi:

Yapılan son incelemelerin ardından dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere Faili Meçhul dairesine gönderildiği bildirildi. Bu aşamada, soruşturma dosyası tekrar açılarak eldeki bilgi ve belgeler gözden geçirilecek; var ise yeni deliller değerlendirilecek.

Dosyanın yeniden ele alınmasının amacı, cezaevinde gerçekleşen ölüm olayının tüm yönleriyle araştırılması ve olayda herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulması olarak belirtildi. Yetkili merciilerden yapılacak açıklamalar ve inceleme sonuçları bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme: Soruşturma "Faili Meçhul" dairesine gönderildi