Sosyal yardımda etkinlik hedefiyle Bayburt'ta vakıf performansı gözden geçirildi

valilikte vakıf performans değerlendirmesi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performans değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, il genelinde ve ilçelerde gerçekleştirilen sosyal yardım faaliyetleri ile vakıfların yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

toplantıda ele alınan konular:

Görüşmelerde öncelikli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması üzerinde duruldu. Ayrıca vakıfların mevcut durumu, hizmetlerin işleyiş mekanizmaları ve saha uygulamalarının koordinasyonu gündeme getirildi. Katılımcılar, hizmet erişimi ve hedeflemede yaşanan zorlukları değerlendirdi.

değerlendirme ve izleyen adımlar:

Toplantı notları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler, sosyal yardım programlarının etkinliğini artırmaya yönelik izleme, koordinasyon ve hizmet süreçlerinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Bu tür değerlendirme toplantılarının, yardım faaliyetlerinin yerinde görülmesi ve iyileştirme alanlarının tespit edilmesi açısından belirleyici olduğu vurgulandı. Valilik bünyesindeki ilgili birimler ve vakıflar arasındaki işbirliğinin sürdürülmesiyle hizmet sunumunun daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

BAYBURT’TA SOSYAL YARDIM VAKIFLARININ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ