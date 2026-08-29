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Kayaların gölgesinde mescit: Boyabat'taki Aşıklı Tekke Türbesi

Boyabat'taki Aşıklı Tekke Türbesi, büyük bir kayanın altında doğal bir oda görünümünde; mezar içermeyen, mescit olarak kullanılan doğayla bütünleşen bir yapı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kayaların gölgesinde mescit: Boyabat'taki Aşıklı Tekke Türbesi

Boyabat'ta kaya altındaki türbe:

Sinop'un Boyabat ilçesinde yer alan Aşıklı Tekke Türbesi, büyük bir kayanın altında adeta doğal bir oda görünümünde konumlanıyor. Kayanın içindeki mekan, tavan ve kenarlarını örten ot ile çimenlerle birlikte doğanın dokusunu barındırıyor ve ziyaretçilerin ilgisini çeken özgün bir görünüme sahip.

Fiziki özellik ve çevre dokusu:

Yapı, kaya oluşumunun sağladığı boşluk içerisinde yer alıyor; bu nedenle iç mekânın formu doğrudan yerel jeolojik yapıyla bağlantılı. Türbenin üzerindeki bitki örtüsü ve çevresindeki yeşil doku, yapının doğal çevreyle bütünleşmesini sağlıyor ve atmosfere farklı bir his kazandırıyor.

Kültürel işlev ve toplumsal algı:

Türbenin kesin inşa tarihi veya kime ait olduğuna dair yazılı, net kitabeler sınırlı olmakla birlikte, yöre halkı ve araştırmacılar yapıyı Türkmen ve Yörük dervişleri ile erenlerin zaviye ve tekke geleneği bağlamında değerlendiriyor. Aşıklı Tekke Türbesi, geçmişten günümüze dini ve kültürel ziyaretlerin adresi olarak kabul ediliyor ve bölge halkı tarafından manevi açıdan kutsal sayılıyor.

İçinde mezar bulunmuyor; günümüzde yapı mescit olarak kullanılıyor ve bu özelliğiyle hem yerel hem de bölge dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Doğal kaya oluşumuyla bütünleşen yapısı, çevresindeki yeşil doku ve yöresel inanç bağlamındaki yeriyle Aşıklı Tekke Türbesi, Boyabat’ın öne çıkan manevi ve kültürel değerleri arasında yer alıyor.

BOYABAT İLÇESİNDE BULUNAN AŞIKLI TEKKE TÜRBESİ, DOĞAL KAYA OLUŞUMUNUN ALTINDA YER ALAN İLGİNÇ...

BOYABAT İLÇESİNDE BULUNAN AŞIKLI TEKKE TÜRBESİ, DOĞAL KAYA OLUŞUMUNUN ALTINDA YER ALAN İLGİNÇ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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