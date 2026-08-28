Dolar 48,2382 +0,49%
Euro 56,1773 -0,07%
Bist 14.554,29 -0,15%
Altın Gram 7.230,73 -0,04%
EUR/USD 1,1650 -0,08%
Brent Petrol 87,59 -1,05%
--°

Sürücü rahatsızlanınca işçi servisi refüje çıktı, altı kişi yaralandı

Aksaray'da sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan 68 S 0096 plakalı işçi servisi refüjdeki ağaç ve reklam tabelasına çarptı, altı kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sürücü rahatsızlanınca işçi servisi refüje çıktı, altı kişi yaralandı

kaza yerinde ilk müdahale:

Aksaray'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize yolu üzerinde, organize sanayiden şehir merkezine işçi taşıyan bir servis minibüsü refüje çıkarak ağaçlar ve bir reklam tabelasına çarptı. Olayda, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması iddiası üzerine 68 S 0096 plakalı minibüs kontrolden çıktı ve refüjdeki engellerle durabildi.

Kazada sürücü Rüstem K. (41) ile birlikte yolcu konumundaki işçiler Recep T. (23), Hasan Ö. (32), Aslı M. (45), Salih K. (50) ve Bilal S. (28) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

sağlık ve güvenlik müdahaleleri:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede adrese ulaştı. Trafik polisleri bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri refüjde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar sedyelerle ambulanslara taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme ve tahkikat başlatıldı; ekipler olay yerinde gerekli tespitleri yapıyor ve kazanın kesin nedenlerini belirlemek üzere soruşturma yürütülüyor.

Sürücüsü rahatsızlanan servis minibüsü refüje çıktı: 6 yaralı

Sürücüsü rahatsızlanan servis minibüsü refüje çıktı: 6 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yapraklı-Çankırı karayolunda kuru ot alevleri itfaiyeyi alarma geçirdi
images

Kadıköy'de sahte kimlikle yakalanan 'Ponzi Mine' adliyeye sevk edildi
images

Edirne’de sahte içki şebekesine operasyon: onlarca litre ele geçirildi
images

Köprü altı kazasında hafif yaralanan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadıköy'de sahte kimlikle yakalanan 'Ponzi Mine' adliyeye sevk edildi

Edirne’de sahte içki şebekesine operasyon: onlarca litre ele geçirildi

Köprü altı kazasında hafif yaralanan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Akdeniz belediyesinde 650 çalışana 40 aylık dönem için kişi başı 44 bin 500 TL promosyon

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar