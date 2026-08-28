Sürücü rahatsızlanınca işçi servisi refüje çıktı, altı kişi yaralandı

kaza yerinde ilk müdahale:

Aksaray'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize yolu üzerinde, organize sanayiden şehir merkezine işçi taşıyan bir servis minibüsü refüje çıkarak ağaçlar ve bir reklam tabelasına çarptı. Olayda, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması iddiası üzerine 68 S 0096 plakalı minibüs kontrolden çıktı ve refüjdeki engellerle durabildi.

Kazada sürücü Rüstem K. (41) ile birlikte yolcu konumundaki işçiler Recep T. (23), Hasan Ö. (32), Aslı M. (45), Salih K. (50) ve Bilal S. (28) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

sağlık ve güvenlik müdahaleleri:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede adrese ulaştı. Trafik polisleri bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri refüjde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar sedyelerle ambulanslara taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme ve tahkikat başlatıldı; ekipler olay yerinde gerekli tespitleri yapıyor ve kazanın kesin nedenlerini belirlemek üzere soruşturma yürütülüyor.

Sürücüsü rahatsızlanan servis minibüsü refüje çıktı: 6 yaralı