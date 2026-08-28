Dolar 48,2382 +0,49%
Euro 56,1773 -0,07%
Bist 14.554,29 -0,15%
Altın Gram 7.230,73 -0,04%
EUR/USD 1,1650 -0,08%
Brent Petrol 87,59 -1,05%
--°

Sürücünün rahatsızlanması servis minibüsünü refüje sürdü: 6 kişi yaralandı

Aksaray'da sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan servis minibüsü refüjdeki ağaç ve reklam tabelasına çarptı; 6 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sürücünün rahatsızlanması servis minibüsünü refüje sürdü: 6 kişi yaralandı

kaza ve yaralılar:

Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize yolu üzerinde seyir halinde olan bir servis minibüsü, sürücünün aniden rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Olayda, aracın sürücüsü Rüstem K. (41) ile birlikte yolcu konumundaki işçilerden Recep T. (23), Hasan Ö. (32), Aslı M. (45), Salih K. (50) ve Bilal S. (28) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

68 S 0096 plakalı minibüs, refüjdeki iki ağaca ve bir reklam tabelasına çarparak durabildi. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Trafik polisleri, bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar sedyelerle ambulanslara taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri ve yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı. Yetkililer, sürücünün rahatsızlanmasının kazanın temel nedeni olarak değerlendirildiğini belirtirken, olay yerindeki görgü tanıkları ve araç içi durumuyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Olayın trafik güvenliği açısından yol ve refüj düzenlemelerinin etkisiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı; soruşturmanın sonuçlanmasının ardından yetkililerden detaylı bilgi alınması bekleniyor.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yapraklı-Çankırı karayolunda kuru ot alevleri itfaiyeyi alarma geçirdi
images

Kadıköy'de sahte kimlikle yakalanan 'Ponzi Mine' adliyeye sevk edildi
images

Edirne’de sahte içki şebekesine operasyon: onlarca litre ele geçirildi
images

Köprü altı kazasında hafif yaralanan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadıköy'de sahte kimlikle yakalanan 'Ponzi Mine' adliyeye sevk edildi

Edirne’de sahte içki şebekesine operasyon: onlarca litre ele geçirildi

Köprü altı kazasında hafif yaralanan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Akdeniz belediyesinde 650 çalışana 40 aylık dönem için kişi başı 44 bin 500 TL promosyon

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar