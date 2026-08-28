Sürücünün rahatsızlanması servis minibüsünü refüje sürdü: 6 kişi yaralandı

kaza ve yaralılar:

Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize yolu üzerinde seyir halinde olan bir servis minibüsü, sürücünün aniden rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Olayda, aracın sürücüsü Rüstem K. (41) ile birlikte yolcu konumundaki işçilerden Recep T. (23), Hasan Ö. (32), Aslı M. (45), Salih K. (50) ve Bilal S. (28) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

68 S 0096 plakalı minibüs, refüjdeki iki ağaca ve bir reklam tabelasına çarparak durabildi. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Trafik polisleri, bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar sedyelerle ambulanslara taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri ve yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı. Yetkililer, sürücünün rahatsızlanmasının kazanın temel nedeni olarak değerlendirildiğini belirtirken, olay yerindeki görgü tanıkları ve araç içi durumuyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Olayın trafik güvenliği açısından yol ve refüj düzenlemelerinin etkisiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı; soruşturmanın sonuçlanmasının ardından yetkililerden detaylı bilgi alınması bekleniyor.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI