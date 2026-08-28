Üç kardeşin ölümü soruşturuluyor: baba kayıtların incelenmesini istedi

Olayın kısa özeti:

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Parkı sahilinde, 20 Ağustos tarihinde üç kardeşin cansız bedenleri bulundu. Hayatını kaybedenler Gülşah Sakar (24), Muhammed Ali Sakar (17) ve Belinay Sakar (15) olarak tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve kardeşlerin durumu adli makamların incelemesine konu oldu.

otopsi ve cenaze süreci:

Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan otopside, rapora göre vücutlarında herhangi bir darp izine rastlanmadı. Üç kardeş, 22 Ağustos günü Darıca Eyüpoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Balçık Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Belinay'ın toprağa verildiği günün kendi 15. yaş günü olması, ailenin yaşadığı acıyı derinleştirdi. Ayrıca ailenin geçmişinde en büyük abla Tansu'nun 10 yıl önce denizde boğularak hayatını kaybettiği, diğer kardeş Bilgenur'un ise devlet korumasına alındığı bildirildi.

babanın talepleri ve iddiaları:

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan baba Murat Sakar, olayın aydınlatılması için yetkililerden kapsamlı görüntü ve iletişim kayıtlarının incelenmesini talep etti. Sakar, telefon kayıtları, Kent Güvenlik Sistemi kayıtları, çocukların evden çıkış görüntüleri ve deniz kenarında hangi araçlara binildiğinin tespit edilmesini istediğini belirtti.

Sakar, çocuklarıyla son iki yılı aşkın süredir görüşemediğini, harçlık ve nafaka gönderdiğini ancak engellendiğini söyledi. Ölüm haberini kendisine Cuma sabahı 04.00'te verildiğini, bundan önce haberdar edilmediğini ifade etti. Eski eşi hakkında psikolojik sorun iddiasında bulunan baba, bir defasında mutfakta bıçakla kendisine saldırıldığını ve bıçağın şah damarına dayandığını öne sürdü.

Baba, hayatta kalan tek kızı olan Bilgenur'un kendisine verilmesini talep etti; kızın psikolojik durumundan ve başına gelenleri görmesinin etkilerinden endişe ettiğini belirtti. Ayrıca kardeşlerden Ali'nin cep telefonunun yanlarında olduğu iddiasına dikkat çekerek cihazın bulunmasını istedi.

Belinay'ın paylaşımı:

Hayatını kaybeden 15 yaşındaki Belinay'ın, olaydan kısa süre önce kitap odaklı bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda yer alan ifadeler şu şekilde kaydedildi:

Güz Geliyor (göremeyecek olmam ne acı)

Güz geliyor

Soluyor düşlerim

Bir vedaya hazırlıyor bu rüzgarlar beni

Adım adım, sürükleyerek, kendinden son derece emin

Güz geliyor

Geçiyor vaktim

Yalnızca bu uğultular anlıyor beni

Bağırmadan, hissederek, ne olup bittiğini gözleyen.

Soruşturma devam ederken, baba Murat Sakar'ın kayıtların incelenmesi talebi ve Bilgenur'un durumu yetkililer tarafından değerlendiriliyor. Resmî incelemeler ve kayıt taramaları olayın aydınlatılmasında belirleyici olacak.

3 KARDEŞ, 22 AĞUSTOS'TA DARICA EYÜPOĞLU CAMİSİ'NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN BALÇIK MEZARLIĞI'NDA YAN YANA DEFNEDİLMİŞTİ.