Sur'un hafızası: Diyarbakır'ın ortak mirasını koruma çağrısı

Panelin amacı ve vurgu edilen sorumluluklar:

Sezai Karakoç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sur'un hafızası" başlıklı panele katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, Sur'un kent için manevi ve kültürel bir merkez olduğunu vurguladı. Ay, Sur'un sadece taşları ve binalarıyla değil, dili, kültürü, tarihi ve yaşayan toplumsal hafızasıyla birlikte korunması gerektiğini söyledi.

Ay konuşmasında Sur'un inşasının kendilerine ait olmadığını, ancak bu mirasın korunmasında yerel yönetimlerin ve toplumun önemli sorumlulukları bulunduğunu belirtti. Farklı medeniyetlerin kente bıraktığı izlerin, Sur'un ortak kimliğinin temelini oluşturduğunu ifade ederek "Biz Sur’a layık mıyız, bunu konuşmamız gerekiyor" diye konuştu.

Sur'un çokkültürlü dokusu ve ortak yaşamın önemi:

Panelde Sur'un tarih boyunca Kürt, Süryani, Ermeni, Arap ve Türkmen gibi farklı halklara ev sahipliği yaptığı; dar sokakları, taş evleri ve özgün mimarisinin bu komünal yaşam kültürünün parçaları olduğu hatırlatıldı. Ay, bu mirasın hiçbir halkın veya inancın tekelinde olmadığını, farklılıkların özgürce ve barış içinde bir arada yaşaması anlayışıyla korunması gerektiğini belirtti.

Ay ayrıca Sur'un yalnızca turistik bir bölge olarak ele alınmaması gerektiğini; yerel halkın dili, gelenekleri ve anılarının koruma politikalarının merkezinde yer almasının şart olduğunu vurguladı. Panelde, yerel yönetimlerin öncülük etmesi ve kadın ve gençlik komünlerinin sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Yıkımın izleri ve kültürel hafızanın korunması:

Yazar Veysi Ülgen panelin ilk konuşmasını yaparak Diyarbakır'ın tarihsel çağrışımlarına değindi; kentin kırmızı ve siyah taşları nedeniyle "Yanık Şehir" olarak anıldığını hatırlattı. Ülgen, Sur'un göç, zulüm ve baskılara rağmen çok dilliliğini ve çok kültürlü yapısını koruduğunu; Kürtçenin yasaklandığı dönemlerde bile dilin burada yaşatıldığını belirtti.

2015'te yaşanan çatışmalı sürecin Sur'da geniş çaplı yıkıma yol açtığı, sadece yapıların değil kültürün, dilin ve toplumsal hafızanın da hedef alındığı panelde vurgulandı. Ülgen, yapılan yeniden inşa çalışmalarının Sur'un tarihsel ve kültürel kimliğini yansıtmadığını ifade ederek "Bu yanık şehir bizimdir, hepimizindir. Surla ilgili sorumluluğumuzu almamız gerekiyor. Yazdığım bütün yazılar ve şiirler Sur içindir" dedi.

Panelde ayrıca Hevsel Bahçeleri ile Sur arasındaki ilişkinin önemine değinildi; nüfusun yerinden edilmesiyle birlikte insanların doğayla bağlarının zayıfladığı ve bunun kent kimliği üzerinde etkileri olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılar, yeniden inşa süreçlerinde hem fiziksel dokunun hem de kültürel kimliğin korunmasının öncelikli olması gerektiğini belirtti.

Panel, Veysi Ülgen'in Sur üzerine okuduğu şiirle sona erdi ve katılımcılarda Sur'un korunması konusunda ortak bir sorumluluk duygusu oluşturmayı amaçladı.

PANELİN İLK KONUŞMASINI YAPAN YAZAR VEYSİ ÜLGEN İSE DİYARBAKIR’IN TARİH BOYUNCA KIRMIZI VE SİYAH TAŞLARINDAN DOLAYI “YANIK ŞEHİR” OLARAK ANILDIĞINI BELİRTEREK KENTİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DERİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.