Suşehri'nde minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 10 yaralı

Kaza yerinde ilk bulgular:

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Zara-Suşehri kara yolunun Geminbeli geçidi yakınlarında Sivas istikametine seyir halindeki 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kurtarma ve inceleme çalışmaları:

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

SİVAS'IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU, İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 10 KİŞİ YARALANDI.