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Suşehri'nde minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 10 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Zara-Suşehri kara yolunda Geminbeli geçidinde minibüs şarampole uçtu; ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:53

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Suşehri'nde minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 10 yaralı

Kaza yerinde ilk bulgular:

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Zara-Suşehri kara yolunun Geminbeli geçidi yakınlarında Sivas istikametine seyir halindeki 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kurtarma ve inceleme çalışmaları:

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

SİVAS&#039;IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU, İLK...

SİVAS'IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU, İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 10 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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