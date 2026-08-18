Park halindeki aracına zarar verildi, muhtar koltukta bıçakla karşılaştı

Olayın ayrıntıları:

Isparta'nın Gülistan Mahallesi Muhtarı Musa Doğan, pazar günü akşam muhtarlık binasının bulunduğu bölgeye park ettiği aracına ertesi gün geldiğinde hasarlı olduğunu fark etti. Direksiyon ve gösterge panelinin bulunduğu bölümdeki elektrik kablolarının söküldüğü ve bazılarının kesildiği görüldü. Araç kontrolü sırasında ön koltukta bir bıçak bulundu.

Polis müdahalesi ve inceleme:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ile hırsızlık ve asayiş birimleri araç ve çevresinde delil topladı; bölgedeki kamera görüntüleri ve olay yerindeki izler inceleniyor. Bıçak, kriminal inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Emniyet yetkilileri, kabloların sökülmesiyle ilgili olarak aracın düz kontakla çalıştırılma ihtimalini de değerlendiriyor.

Muhtarın tepkisi ve şikâyet:

Olayın ardından Gülistan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikâyetçi olan Doğan, daha önce benzer bir durum yaşamadığını ve kimseyle husumeti olmadığını belirtti. Olayın kendisini tedirgin ettiğini söyleyen muhtar, üç çocuğunun olduğuna değinerek hukuka ve adalete güvendiklerini, mahalle huzuru için görevine devam edeceğini ifade etti. Emniyet birimlerinin olayla ilgili kapsamlı bir çalışma yürüteceği bildirildi.

KESİLMİŞ VE SÖKÜLMÜŞ KABLOLAR