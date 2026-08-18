Baba ve ekiplerin 20 dakikalık müdahalesiyle hayata dönen çocuk

Beyköy Kaledibi'nde suya giren çocuk ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Düzce Belediyesi su regülatörlerinin bulunduğu Uğur Suyu mevkiinde serinlemek için suya giren çocuklardan biri, ekiplerin zamanında müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Olayın gelişimi:

Olay, Beyköy Kaledibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, suya giren çocuklardan 14 yaşındaki V.D.Y. bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden baba S.Y., oğlunu bulmak için suya girerek yaklaşık 15 dakika süren arama çalışmalarının ardından V.D.Y.'yi baygın halde sudan çıkardı.

Sağlık müdahalesi ve sonrasında:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan çocuğa müdahale etti. Ekipler tarafından yaklaşık 20 dakika süren kalp masajı uygulanan V.D.Y., yoğun müdahale sonucu yeniden hayata döndü. İlk müdahalenin ardından çocuk ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer olay yerindeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Serinlemek için suya giren çocuk, ekiplerin müdahalesi ile hayata tutundu