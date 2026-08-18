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Mamak'ta mahalleli tedirgin: hafriyatın yolun yarılmasına yol açtığı iddia ediliyor

Mamak Şahap Gürler Mahallesi 1242. Sokak sakinleri, inşaat hafriyatının yolun yarılıp kaydığını, belediyenin henüz inceleme yapmadığını iddia ediyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:59

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mamak'ta mahalleli tedirgin: hafriyatın yolun yarılmasına yol açtığı iddia ediliyor

Olayın iddiası ve ilk tespitler

Ankara’nın Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi, 1242. Sokak’ta yaşayan mahalle sakinleri, civardaki inşaat çalışmalarının yol kenarında çatlama ve yarılmaya neden olduğunu öne sürdü. Vatandaşların iddiasına göre, yapılan hafriyat nedeniyle yolun bir bölümü aşağı doğru kaymaya başladı.

Mahalleli, iddia edilen kaymanın sadece yol yüzeyini etkilemediğini, aynı hatta geçen altyapı hatları açısından da risk oluşturduğunu belirtiyor. Söz konusu noktadan doğal gaz, su ve elektrik hatları geçtiğinin vurgulandığı açıklamalarda, olası bir arızanın veya kazanın geniş çaplı problemlere yol açabileceği kaydedildi.

Mahallelinin talepleri ve yetkili iddiaları

Mahallede oturduğunu söyleyen Hacı Ahmet Avşar, yetkililere durumu bildirdiklerini fakat henüz somut bir müdahale görmediklerini ifade etti. Avşar, çalışmayı yürüten inşaat firmaları ile mahalle sakinleri arasında görüşmeler yapıldığını, firmaların "yapılacak, düzelecek" şeklinde yanıtlar verdiğini aktardı.

Avşar, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: "Buradaki olay yapılan inşaatlar sebebiyle yolun kayması. Buradan doğal gaz, su ve elektrik hatları geçiyor. Herhangi bir olayda burası perişan olacak. Belediyeden gelen ve araştıran kimse yok. Yol yarıldı. Aşağıda da hafriyat alıyorlar." Mahalleli, zabıtaya yapılan başvurulara karşın ekip gelmediğini de belirtti.

Mahalle sakinleri, sokakların temizlenmesini, yolun onarılmasını ve hafriyat çalışmalarının denetlenmesini talep ediyor. Yetkililerden bu taleplere yönelik hızlı ve somut bir adım bekleniyor.

HACI AHMET AVŞAR

HACI AHMET AVŞAR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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