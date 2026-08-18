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Fatih'te ayna çarpışması kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü

Fatih Mercan'da aracının aynasının çarpmasıyla başlayan tartışma dört kişinin karıştığı kavgaya dönüştü; sürücü bıçaklandı, görüntüler güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:59

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fatih'te ayna çarpışması kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü

Olayın gelişimi:

Olay, Fatih Mercan Mahallesi Çakmakçılar Yokuşunda 15 Ağustos Cumartesi saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Ömer Tekdemir yönetimindeki otomobil yokuştan inerken aracın aynası bir yayaya çarptı ve iki taraf arasında tartışma başladı.

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Yayanın yanında bulunan üç kişinin de olaya müdahil olmasıyla grup, Tekdemir'e yumruklarla saldırdı. Bu kişilerden birinin yanında bulunan bıçakla müdahale ettiği ve Tekdemir'in vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası müdahale ve hukuki süreç:

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralanan sürücü Ömer Tekdemir önce hastaneye giderek tedavi oldu; tedavisinin ardından polis merkezine gidip saldırganlardan şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili ifadelere başvurulmuş olup, polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yeri incelemeleriyle soruşturması sürüyor.

Görüntüler ve soruşturmanın durumu:

Kavga anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntüleri, olayın gelişimini tespit etmek ve şüphelileri belirlemek için emniyet birimleri tarafından inceleniyor. Polis, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Polis incelemesi devam ediyor.

FATİH&#039;TE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İLE BİR YAYA ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA, KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ....

FATİH'TE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İLE BİR YAYA ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA, KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. YAYANIN YANINDAKİ 3 KİŞİNİN DE DAHİL OLDUĞU KAVGADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ BIÇAKLANDI. KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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