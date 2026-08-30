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Tamirhanedeki anlar: masa üzerindeki cep telefonu saniyeler içinde çalındı

Karacabey'de bir tamirhaneden masa üzerindeki cep telefonu çalındı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tamirhanedeki anlar: masa üzerindeki cep telefonu saniyeler içinde çalındı

Olay

Bursa'nın Karacabey ilçesi Tavşanlı Mahallesi 97. Sokak üzerinde bulunan bir beyaz eşya tamirhanesinde meydana gelen hırsızlıkta, iş yerine giren bir şahıs masanın üzerinde bırakılan cep telefonunu alarak ayrıldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hırsızlık anı kayıtları:

Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın iş yerine giriş anı, masanın üzerindeki telefonun alınışı ve şahsın dükkandan ayrılışı saniye saniye izlenebiliyor. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin doğrudan delil niteliği taşıyor.

Polis soruşturması ve teslim edilen deliller:

Olayın ardından iş yeri sahibi durumu emniyet ekiplerine bildirdi ve güvenlik kamerası görüntülerini polis ekiplerine teslim etti. İhbar üzerine polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili araştırma sürerken, iş yeri sahibinin verdiği görüntüler soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BURSA’DA BİR BEYAZ EŞYA TAMİRHANESİNE GİREN ŞAHIS, MASANIN ÜZERİNDE BULUNAN CEP TELEFONUNU ÇALDI....

BURSA’DA BİR BEYAZ EŞYA TAMİRHANESİNE GİREN ŞAHIS, MASANIN ÜZERİNDE BULUNAN CEP TELEFONUNU ÇALDI. HIRSIZLIK ANI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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