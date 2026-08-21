Dolar 48,0617 +0,15%
Euro 56,2038 +0,24%
Bist 14.505,72 +0,76%
Altın Gram 7.166,41 +1,45%
EUR/USD 1,1689 +0,07%
Brent Petrol 93,98 +0,21%
--°

Tarsus'ta semt spor tesisleri yanında bıçaklı kavga: şüpheliler 1 kilometre kaçamadan yakalandı

Tarsus'ta semt spor tesisleri yanında bir genç boğazından bıçakla yaralandı; iki şüpheli, Asayiş ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 1 kilometre kaçamadan yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarsus'ta semt spor tesisleri yanında bıçaklı kavga: şüpheliler 1 kilometre kaçamadan yakalandı

Tarsus'ta bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Mithatpaşa Mahallesi Semt Spor Tesisleri yakınında çıkan kavgada Ö.A.Y. (14) boğazından bıçakla yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tarsus Devleti Hastanesine götürdü; durumunun ağır olması nedeniyle Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

olayın gelişimi:

İddiaya göre, Ö.A.Y. (14) ile E.K. (16) ve S.E.M.(16) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Ö.A.Y.'nin boğazından bıçakla yaralandığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve hastanedeki sevk süreci haberin ardından yetkililer tarafından takip edildi.

şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin hızlı çalışması sonucu, olayın şüphelileri olarak belirlenen H.E.K. (16) ile S.E.M.(16) yaklaşık 1 kilometre kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TARSUS’TA BİR KİŞİYİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİLER POLİSTEN KAÇAMADI.

TARSUS’TA BİR KİŞİYİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİLER POLİSTEN KAÇAMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuyuya düşen iki koyun itfaiye sayesinde sahibine kavuştu
images

Alaşehir'de üzüm sergisini talan eden yaban domuzları üreticiye büyük zarar verd...
images

Mabel Matiz savunmasında: klipte müstehcenlik unsuru yok
images

Sorgun'da biçerdöver düzeniyle yaklaşık 9 ton buğday çalındığı iddiası: dört göz...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaşehir'de üzüm sergisini talan eden yaban domuzları üreticiye büyük zarar verdi

Hakkâri'ye 128 milyonluk filo takviyesi: 20 araç hizmete girdi

Afyon'daki kampı tamamlayan Elazığspor izne çıktı

Kayseri'ye 1.800 m²'lik aqua park İç Anadolu'ya hareket getirecek

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız