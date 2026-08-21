Tarsus'ta semt spor tesisleri yanında bıçaklı kavga: şüpheliler 1 kilometre kaçamadan yakalandı

Tarsus'ta bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Mithatpaşa Mahallesi Semt Spor Tesisleri yakınında çıkan kavgada Ö.A.Y. (14) boğazından bıçakla yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tarsus Devleti Hastanesine götürdü; durumunun ağır olması nedeniyle Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

olayın gelişimi:

İddiaya göre, Ö.A.Y. (14) ile E.K. (16) ve S.E.M.(16) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Ö.A.Y.'nin boğazından bıçakla yaralandığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve hastanedeki sevk süreci haberin ardından yetkililer tarafından takip edildi.

şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin hızlı çalışması sonucu, olayın şüphelileri olarak belirlenen H.E.K. (16) ile S.E.M.(16) yaklaşık 1 kilometre kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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