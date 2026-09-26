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Tarsus’un narencisini katma değere dönüştüren kadın girişimci

Tarsuslu üretici Ahenk Arkan, turunç, portakal, greyfurt ve limondan kolonya, reçel ve sabun üreterek kent narenciyesini katma değerli ürünlere dönüştürdü; Büyükşehir stantları satışını artırdı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tarsus’un narencisini katma değere dönüştüren kadın girişimci

Tarsus'ta narenciyi katma değere dönüştürme hikayesi:

Ahenk Arkan, Mersin’in zengin narenciye çeşitliliğini yerel bir marka ve atölye çalışmalarına dönüştürdü. Turunç, portakal, greyfurt ve limonun yalnızca meyve olarak tüketilmesinin ötesine geçerek, kabuk ve çiçekleri de değerlendiren üretimler geliştiriyor. Arkan’ın çalışmaları, kentteki coğrafi işaretli ürünlerin yerel ekonomiye nasıl katkı sağlayabileceğinin somut bir örneğini sunuyor.

marka ve üretim süreci:

Arkan, üretim yolculuğuna turunç reçeliyle başladı ve kısa süre içinde üretim yelpazesini genişletti. Kullandığı ürünler arasında kolonya, reçel, turunç ekşisi ve sabun bulunuyor. Kabuğun değerlendirilmesiyle elde edilen doğal kolonyalar ilk adımı oluştururken; portakal çiçeği ve çeşitli esanslarla aroma çeşitleri geliştirildi. Arkan, marka ismini de Tarsus’un kimliğinden ilham alarak oluşturduğunu söylüyor: "Citrus narenciye demek. Tarsus’un da 'Tar' olarak ilk üç harfini aldık ve kendi markamızı ürettik. Şu an marka tescilini de aldık."

Üretimde organik ve doğal içeriklere öncelik veriliyor; böylece hem geleneksel tatlar korunuyor hem de modern tüketici beklentilerine uygun ürünler ortaya konuyor. Turunç ekşisi, üretimin öne çıkan lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Büyükşehir desteği ve kadın dayanışması:

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan stantlar ve eğitim programları, Arkan gibi üretici kadınların görünürlüğünü artırdı. Bu stantlar aracılığıyla üreticiler ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabiliyor, marka tanınırlıkları yükseliyor ve ekonomik hayatta daha güçleniyorlar.

Arkan, belediyenin desteğinin sadece satış kanatı oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda üretici kadınlar arasında dayanışma ve iş birliklerinin gelişmesine de katkı sunduğunu vurguluyor. "Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantları, işletmemi açtıktan sonra çok büyük destek sağladı. Özellikle marka tanınırlığımız açısından çok büyük faydası oldu," diyerek desteğe teşekkür ediyor.

Atölyenin yanı sıra Arkan’ın işletmesi butik bir kafe formatı da sunuyor; burada hem kendi ürünleri hem de benzer doğal içerikli üretimler ziyaretçilere sunularak farklı bir deneyim sağlanıyor. Bu yaklaşım, ürünü tanıtmanın yanında yerel üretimin sürdürülebilirliğini ve çeşitlenmesini destekliyor.

Sonuç olarak, Tarsus’un narenciye zenginliği, Ahenk Arkan gibi girişimcilerin emeğiyle katma değere dönüştürülüyor; belediye destekleri ve üretici dayanışması ise bu dönüşümün sürdürülebilirliğini güçlendiriyor.

MERSİN’DE ÜRETİCİ KADIN AHENK ARKAN, KENTİN NARENCİYE ZENGİNLİĞİNİ KENDİ MARKASIYLA KATMA DEĞERLİ...

MERSİN’DE ÜRETİCİ KADIN AHENK ARKAN, KENTİN NARENCİYE ZENGİNLİĞİNİ KENDİ MARKASIYLA KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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