Kahramanmaraş'ta aile seralarında turşuluk hasadı yoğunlaştı

Kahramanmaraş'ta sezonun ilk turşuluk hasatları

Kahramanmaraş'ta ekimi yapılan turşuluk ürünlerden kornişon ve salatalıkta hasat dönemi başladı. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi'ndeki seralarda yetiştirilen ürünler olgunlaştıktan sonra üreticiler tarafından tek tek toplanıyor ve çuvallanarak satışa sunuluyor. Hasat edilen ürünler önce hal pazarına gidiyor, oradan market ve semt pazarlarına dağıtılıyor.

üretim ve toplama süreci:

Elmalar Mahallesi'ndeki Çolak ailesine ait seralarda aile fertleri birlikte çalışıyor. Üretici Battal Çolak, 14 dönüm serada hasat yaptıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı: 'Seramızda turşuluk kornişon var. Buraya sabah erken gelip öğle saatlerinde paydos ediyoruz. Bu ürünler tek tek toplanıp çuvallara doldurulduktan sonra buradan hal pazarına gidiyor. Hal pazarından sonra da market ve semt pazarlarına gidiyor. Tarladaki fiyatı ortalama 30 lira ise marketteki fiyatı ise 55 lira civarında.'

Serada çalışan Ceylan Çolak ise toplama ve paketlemenin emek isteyen bir süreç olduğunu vurguladı: 'Çok emek isteyen bir iş ancak yapılması da lazım. Bir gün geç toplasak kornişonlar irileşip büyüyor.' Bu hassasiyet, turşuluk ürünlerin doğru boyutta toplanmasını ve pazarda talep gören kaliteyi korumasını sağlıyor.

fiyatlar ve tedarik zinciri:

Üreticiden çıkan kornişon ve salatalıkların kilogram fiyatı serada ve tarlada 30 lira civarında alıcı bulurken, market ve pazar raflarında bu fiyat 50 ila 60 lira arasında değişiyor. Seranın sahibi Fatma Çolak de kornişon, salatalık ve biber gibi ürünleri aynı dönem içinde topladıklarını belirtti. Üreticiler hasat döneminde hızlı hareket ederek ürünün istenen ölçü ve kalitede tüketiciye ulaşmasına çalışıyor.

Bu dönem, hem küçük aile işletmeleri hem de bölge ticareti için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor; hasat, paketleme ve dağıtım zincirindeki her aşama ürünün tarladan sofraya ulaşmasında kritik rol oynuyor.

DULKADİROĞLU İLÇESİNE BAĞLI ELMALAR MAHALLESİ’NDE SERALARDA YETİŞTİRİLEN KORNİŞON VE SALATALIKLAR TOPLANARAK SATIŞA SUNULUYOR