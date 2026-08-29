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Taşköprü'de tadilat yapılan ahşap ev çöktü, 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi'nde tadilat yapılan 40–50 yıllık ahşap ev çöktü; içerideki 5 kişi yaralandı, yangın söndürüldü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşköprü'de tadilat yapılan ahşap ev çöktü, 5 kişi yaralandı

Taşköprü'de tadilat yapılan ahşap ev çöktü, 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi'nde tadilat yapılan iki katlı ahşap evin henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu, içeride bulunan beş kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların müdahalesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı; çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay ve kurtarma:

Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Hüseyin Tellioğlu'na ait yaklaşık 40–50 yıllık ahşap evin tavan ve fırın kısmında tadilat yapılıyordu. Çökme anında evde bulunan Şinasi T., Ünzile T., Gülsen Ö., Şerife K. ve Bilal T. evin altında kaldı. Olayı fark eden köylüler hemen yardıma koştu; içerideki üç kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı, diğer iki kişi ise kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

Çökme sırasında mutfakta bulunan tüp ve sobadan kaynaklı yangın başladı. Vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve büyümesi engellendi. Olay yerine yapılan ihbar üzerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tedavi ve inceleme:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerce yapılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri çöken evde incelemelerde bulundu.

Ev sahibi yakınlarının anlattıkları:

Ev sahibi Tellioğlu'nun damadı Ertuğrul Köse, evin eski olduğunu, tadilat sırasında fırın taşlarının çıkarıldığını ve bunun dengenin bozulmasına neden olmuş olabileceğini söyledi. Köse, "Sabah biz de buradaydık. Evde tadilat yapılıyordu. Sonra evden bir ses geldi... İçeridekileri çıkarttık. Tüp ya da sobanın olduğu yerden bir yangın çıktı. Hortumla su tutarak yangını söndürdük. Ufak tefek sıkıntıları var ama Allah'a şükür, ciddi bir problemleri yok" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma ve çökmenin nedeni jandarma ile teknik ekiplerin yapacağı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kastamonu’da tadilat yapılan köy evi çöktü, içeride mahsur kalarak yaralanan 5 kişi...

Kastamonu’da tadilat yapılan köy evi çöktü, içeride mahsur kalarak yaralanan 5 kişi kurtarıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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