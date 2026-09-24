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Jaylen Nowell: Beşiktaş'ı Euroleague'de en iyi konuma taşımak için savaşacağız

Beşiktaş'ın ABD'li skorer Jaylen Nowell, Valencia maçında taraftarın desteğiyle Euroleague'de sezon en iyi yere ulaşmak için savaşacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Jaylen Nowell: Beşiktaş'ı Euroleague'de en iyi konuma taşımak için savaşacağız

Nowell'den maç öncesi değerlendirme

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jaylen Nowell (27), Euroleague'in açılış haftasında Valencia Basket ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen medya gününde konuştu. Yarın saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma öncesi Nowell, kendini iyi hissettiğini belirterek, "Günün sonunda basketbol her zaman basketboldur, farklı bir arenada da olsak. Taraftarlarımızı çok seviyorum, günün sonunda iyi işler başarmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

taraftar desteğinin önemi:

Deneyimli oyuncu, seyircinin maç atmosferine etkisini vurguladı. Nowell, kupa maçında gördükleri performansın bir gösterge olduğunu belirterek, ev sahibi oldukları bu müsabakada taraftarların daha da etkili olacağını söyledi. "Kendileri olmaları bile yeterli ama çok daha iyisini vereceklerini tahmin edebiliyorum" sözleri, takımın moraline ve saha içi enerjiye verdiği önemi gösterdi.

hedef ve oyun anlayışı:

Nowell, sahada net bir kimlikle oynamanın altını çizdi. "Her gün daha da üstüne koyarak, çalışarak daha iyisini yapmak için, ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmek için savaşacağız. Beşiktaş basketbolunu oynayacağız" diyen 27 yaşındaki skorer, takımın sezon boyunca istikrar ve kolektif oyunla ilerlemeyi hedeflediğini belirtti. Basın toplantısında öne çıkan mesaj, bireysel katkıların yanı sıra takım kimliği ve taraftar desteğinin sezonun kaderini belirleyeceği yönündeydi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı&#039;nın ABD&#039;li oyuncusu Jaylen Nowell, Euroleague&#039;de en iyi yere...

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jaylen Nowell, Euroleague'de en iyi yere gelmek için sezon boyunca savaşacaklarını söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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