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Tekirdağ Yenice'de anız yangını 250 dönüm arazi ve yaklaşık 100 saman balyasını tahrip etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde çıkan anız yangını yaklaşık 250 dönüm alana yayıldı; 100'e yakın saman balyası yanarak küle döndü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:41

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ Yenice'de anız yangını 250 dönüm arazi ve yaklaşık 100 saman balyasını tahrip etti

Yenice Mahallesi'nde anız yangını

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve iş makinelerinden oluşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Hasar büyüklüğü

Yangında yaklaşık 250 dönüm alan ile tarlada bulunan 100'e yakın büyük saman balyası yanarak kül oldu.

Soruşturma sürüyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YENİCE MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ANIZ YANGININDA YAKLAŞIK 250 DÖNÜM ALAN İLE TARLADA BULUNAN 100’E YAKIN...

YENİCE MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ANIZ YANGININDA YAKLAŞIK 250 DÖNÜM ALAN İLE TARLADA BULUNAN 100’E YAKIN SAMAN BALYASI YANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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