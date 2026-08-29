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Saklıkent yakınlarında hızla yayılan yangın Kaş sınırlarına dayandı

Korubükü'de ziraat alanında başlayan yangın, kuvvetli kuzey rüzgarıyla ormana sıçrayıp Kaş sınırına ulaştı; hava ve kara ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Saklıkent yakınlarında hızla yayılan yangın Kaş sınırlarına dayandı

Saklıkent yakınlarında hızla yayılan yangın Kaş sınırlarına dayandı

oluşu ve ilerleyişi:

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.40 sıralarında ziraat alanında başlayan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa sürede büyüdü. Bölgedeki kuzey yönlü şiddetli rüzgar alevleri ormanlık alana taşıdı; yangın Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada hızla ilerledi ve kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki ormanlık alana geçti.

müdahale çalışmaları ve ulaşım etkisi:

Bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak sahada etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahale güçlükle ilerliyor ve ekiplerin ilerlemesini zorlaştırıyor.

Yangın sonucu ortaya çıkan yoğun duman gökyüzünü kaplarken, Muğla-Antalya Karayolu'nda seyreden araçların zaman zaman görüş mesafesinin kısalması nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi. Müdahale çalışmaları, bildirildiği üzere yaklaşık 7. saate yaklaşırken aralıksız devam ediyor.

Seydikemer yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Seydikemer yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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