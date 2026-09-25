Dolar 48,9612 +0,02%
Euro 55,8665 +0,35%
Bist 12.900,87 +0,10%
Altın Gram 6.780,76 +0,22%
EUR/USD 1,1405 +0,22%
Brent Petrol 99,51 -0,71%
--°

TESK genel kuruluna doğru: şeffaflık ve adil yarış vurgusu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Eylül’deki genel kurul öncesi Ticaret Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvurularla denetim ve adil süreç talep etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

TESK genel kuruluna doğru: şeffaflık ve adil yarış vurgusu

Palandöken'in genel kurul öncesi değerlendirmesi:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Eylül’de yapılacak genel kurul öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Palandöken, seçim sürecine ilişkin endişeleri ve esnaf ile sanatkarların beklentilerini gündeme taşıdı; sürecin hem hukuki hem de demokratik kurallar çerçevesinde yürütülmesini istedi.

Başvurular ve denetim talebi:

Palandöken, bazı para transferleri ve delegelere yönelik uygulamalarla ilgili olarak inceleme başlatılması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduklarını açıkladı. Yapılan başvuruların sonuçlanmasını beklediklerini belirten Palandöken, denetimlerin tamamlanmasının ardından genel kurulun daha sağlıklı ve adil bir zeminde gerçekleşeceğini vurguladı.

Açıklamasında sürecin şeffaflığına dikkat çeken Palandöken, ilgili kurumlarca yapılacak incelemelerin raporlarının önem taşıdığını ifade etti ve şöyle dedi: "Biz güzel şeyler yapmak için mücadele veriyoruz. İyi olsun istiyoruz. TESK’in bu seçimlerdeki yapılan işlerle ilgili denetlendikten sonra nasıl yoluna koyulacaksa veyahut rapor tevdi edildikten sonra genel kurulda birlikte artık yarışacağız".

Seçim takvimi ve delegelerin rolü:

Seçim takviminin 30 Eylül olarak belirlendiğini hatırlatan Palandöken, genel kurul sürecinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesinin önemine işaret etti. Bazı illerdeki seçim süreçleri ve delegelerin genel kurula katılımına ilişkin sorunlara değinen Palandöken, tüm delegelerin iradesinin korunmasının ve temsilin sağlıklı şekilde gerçekleşmesinin öncelik olduğunu belirtti.

Palandöken, açıklamasını ilgili kurumların incelemelerini tamamlamasını temenni ederek sonlandırdı ve genel kurulun demokratik, adil ve sağlıklı bir ortamda yapılmasının hem konfederasyon hem de üyeler açısından en doğru sonuçları doğuracağını söyledi.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, GENEL KURUL ÖNCESİ...

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, GENEL KURUL ÖNCESİ GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK ESNAF VE SANATKARLARIN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabağlar yaylasında ata tohumları ve yayla kavununda hasat dönemi başladı
images

Kente yeni nefes: Kilis'e modern kütüphane için temel atıldı
images

Muş'tan dünyaya koku: tescilli lale parfümü hedefte
images

Muş’tan çıkan koku: lale ilhamıyla ulusal ve uluslararası pazara açılan parfüm g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da karayolu çarpışması: dört kişi yaralandı

Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun delinmesi Eyüpsultan'da paniğe yol açtı

Aksaray'da 5. kat balkonundan düşen kişi hayati tehlike taşıyor

Nazilli Şehirspor kadrosunu sekiz imza ile genişletti

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı