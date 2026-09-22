Teslim süresini aşan mahkum sokakta tartıştığı kişiyi öldürdü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, teslim olması gereken süreyi aşarak firar halinde bulunan bir hükümlünün çıktığı tartışma ölümle sonuçlandı. Olay, 20 Eylül Pazar akşamı Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Ş.D. (30) ile yolda tanımadığı ve alkollü olduğu iddia edilen Rüştü Dağcı (52) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ş.D.'nin yanında bulundurduğu bıçakla Dağcı'ya saldırması sonucunda Dağcı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı, ancak hastaneye kaldırılan Dağcı doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve yargı süreci:

Basına yansıyan bilgilere göre, zanlının daha önce açık cezaevine teslim olması için verilen süreyi aşarak teslim olmadığı ve bu nedenle firar durumda bulunduğu belirtildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak, kavgadan hemen sonra çekildiği belirtilen fotoğraflar da ortaya çıktı ve soruşturma sürüyor.

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