Trump: İran'la üç saatlik görüşme verimli geçti, yeni tur yolda

ABD Başkanı Donald Trump, BM 81. Genel Kurulu çerçevesinde ABD ekibi ile İran heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmenin yaklaşık üç saat sürdüğünü ve verimli geçtiğini açıkladı. Trump, görüşmenin hemen ardından basına verdiği yanıtlarda sürecin devam edeceğini ve yeni toplantıların planlandığını belirtti.

ABD-İran görüşmesinin ayrıntıları:

Trump, görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirirken, İran ile ilişkilerde bir anlaşma sağlanmasının her iki taraf için de avantajlı olacağını savundu: "Neden anlaşma yapmak istemesinler anlayamıyorum. Önlerinde büyük bir ülke olma potansiyeli ve diğer seçenek olarak da yok oluş var."

Başkan, görüşmenin bir saat önce sona erdiğini ve toplantının yaklaşık üç saat sürdüğünü yineledi. Basın mensuplarının daha fazla ayrıntı sorgulamasına karşın Trump, görüşmenin verimli geçtiğini ve yakın gelecekte yeni bir görüşme ayarlandığını söyledi.

Ukrayna, dizel ihracı ve yaptırım gündemi:

Trump, aynı gün düzenlenen basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve savaşa çözüm bulunması için çalıştıklarını vurguladı. Ukraynalıların savaştaki performansını överek, "Ukraynalılar çok iyi savaşıyor" dedi ve bir anlaşmaya varılacağı kanaatinde olduğunu belirtti.

Rusya'nın rafineri kapasitesi ve dizel üretimini hedef alan Ukrayna saldırılarının dizel fiyatları üzerinde etkisi olup olmadığı sorusuna Trump, bunun Rusya'ya ciddi darbe vurduğunu, dizel fiyatlarını yükselttiğini ve konunun ele alınacağını söyledi.

ABD'nin dizel ihracatını yasaklama olasılığı da gündeme geldi. Trump, dizelin yurt dışına gönderilmemesini istediğini ve bu konuyu ekibine ilettiğini belirtti. Kendisine söz verilen Hazine Bakanı Scott Bessent ise konunun incelendiğini, toplam rafineri kapasitesi açısından tam ya da kısmi bir yasağın uygulanabilirliğinin değerlendirildiğini ifade etti.

G20, Belarus ve yaptırımların seyri:

Aralık ayında Miami'de yapılması planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne Vladimir Putin'in davet edilip edilmeyeceği sorulduğunda Trump, davetin kabul edilip edilmeyeceğini bilemediğini ancak Putin'in görüşmeye istekli olduğunu ve daha önce Alaska'da görüşme yaptıklarını hatırlattı.

Belarus ile potas alımı konusunda Trump, bunun Rusya'nın elini güçlendirme endişesi doğurmayacağını savundu: "Hayır, bundan endişem yok. Belarus'ta çok miktarda potas var ve çiftçilerimizin buna uygun fiyatla erişmeye ihtiyacı var. Kanada'nın verdiğinden çok daha düşük bir fiyat istiyoruz."

Temmuz ayında adı anılan yaptırım tasarısıyla ilgili olarak Trump, söz konusu tasarının üzerinde çalıştıklarını ve bunun "çok ağır ve çok ama çok sert bir tasarı" olduğunu söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde bu konunun muhtemelen gündeme geleceğini ve konuyu uzun uzun konuşacaklarını ekledi.

Trump ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füzelerinin üretilebileceği taahhüdünü yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin soruya "Mümkün. Bunu konuşuyoruz. Şimdi de konuşacağız" diye yanıt verdi.

Genel değerlendirmesinde Trump, İran ile bir anlaşma sağlanmasının o ülkenin lehine olacağını; aksi halinde iki alternatif bulunduğunu söyleyerek, birinin çok kötü, diğerinin ise İran'ı güçlü bir ülke haline getirebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ekibi ve İran heyeti arasında "üç saat süren" "çok iyi" bir toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı. Trump, "Neden anlaşma yapmak istemesinler anlayamıyorum. Önlerinde büyük bir ülke olma potansiyeli ve diğer seçenek olarak da yok oluş var" dedi.