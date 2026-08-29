Körfez'te zafer provası: Fenerbahçe galibiyeti ekip inşasında dönüm noktası

Körfez, sezon açılışında Fenerbahçe'yi 82-70 yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin genç ekiplerinden Körfez Basket, sezon açılışı hazırlık maçında Fenerbahçe'yi 82-70 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından başantrenör Serhan Kavut, İhlas Haber Ajansı muhabirine maçın takım için taşıdığı anlamı ve önümüzdeki programı değerlendirdi.

galibiyetin takım inşasına katkısı:

Hazırlık maçlarının deneme fırsatı sunduğunu vurgulayan Kavut, Fenerbahçe'nin milli takımdaki oyuncuları nedeniyle tam kadro olmadığını söyledi. Buna karşın bu tür maçların, ekibin inşa etme sürecine dair çok önemli veriler verdiğini belirtti. Kavut, kazanmaya dair isteğin ve sahada görülen uygulamaların, planlanan düzenin sahaya yansımasının en doğru ölçütleri olduğunu ifade etti.

Korkez Başantrenörü, oyuncu katılımına değinerek Boo Buie'nin takıma katıldığını ve bu hafta itibarıyla antrenmanlara başlayacağını aktardı. Kavut ayrıca hazırlıklara 2,5 hafta önce başladıklarını, önlerinde zaman olduğunu fakat inşa sürecinin kolay olmadığını sözlerine ekledi. Takımın bir sonraki önemli sınavı olarak 15 Eylül'de oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öne çıktı.

taraftar, tutum ve maç detayları:

Kavat, tribünleri dolduran Kocaeli taraftarının oluşturduğu atmosferin hazırlık maçında bile takıma olumlu katkı sağladığını söyledi. Oyuncuların saha içi performansının yanı sıra saha dışındaki tutumlarının da gözlemlendiğini belirten Kavut, bu noktada oyuncu karakterinin galibiyette belirleyici olduğunu vurguladı.

Örnek olarak Matt Mitchell'in hafif bir problemi olmasına rağmen oyunda kalmak istemesini gösteren Kavut, bu tür tavırların ekip için aranan özellikler olduğunu dile getirdi. Maçın kazanılmasındaki en önemli detaylardan birinin oyuncuların mücadeleci tavrı olduğunu ifade etti ve hem iyi olanları geliştireceklerini hem de eksikleri hızla düzelteceklerini açıkladı.

Avrupa sınavı ve rakip değerlendirmesi:

Kavut, Fenerbahçe ile oynanan maçın Avrupa müsabakaları öncesinde bir prova niteliği taşıdığını söyledi. Hem Avrupa'daki hem de ligdeki hedeflere dikkat çeken Kavut, ligdeki ilk maçlarını Erok ile oynayacaklarını belirtti ve Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olduklarını aktardı.

Fenerbahçe başantrenörü Sarunas Jasikevicius hakkında soru üzerine Kavut, Jasikevicius'u 'Avrupa'nın en iyi koçlarından' biri olarak nitelendirdi. Böyle bir ekibe karşı alınan galibiyetin takım için değerli olduğunu ancak hazırlık maçı perspektibini korumak gerektiğini ekledi.

önden gelen program ve altyapı vurgusu:

Bir günlük dinlenmenin ardından 2 ve 3 Eylül'de Bandırma, 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak hazırlık maçları için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Kavut, transfer sürecinde sona geldiklerini belirtti. Boo Buie'nin aramıza katıldığını, eşinin doğum yaptığı için izin verdiklerini ve oyuncunun takıma çabuk adapte olduğunu aktardı.

Kavut, geleceğe dönük olarak altyapı projelerine önem verdiklerini ve sahaya gelen her çocuğun takımla bağ kurmasının kendileri için değer taşıdığını ifade etti. Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu'ndan tribünde imza almasına ilişkin ise Kavut, çocuklarla ilişki kurmanın ve onları kırmamanın önemine vurgu yaptı.

Serhan Kavut değerlendirmesini, "Fenerbahçe'ye karşı kazanmak bizim için çok önemli. İnşa etmek istediklerimizle ilgili bize çok önemli doneler verdi" sözleriyle tamamladı.

KÖRFEZ BASKET BAŞANTRENÖRÜ SERHAN KAVUT