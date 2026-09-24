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Tunceli'de kapalı yöntemle yapılan ilk böbrek ameliyatı kente tedavi imkanı getirdi

Tunceli Devlet Hastanesi'nde ilk kez kapalı yöntemle böbrek ameliyatı gerçekleştirildi; kötü huylu lezyon çıkarıldı, hasta 3’üncü gün taburcu edildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tunceli'de kapalı yöntemle yapılan ilk böbrek ameliyatı kente tedavi imkanı getirdi

Tunceli Devlet Hastanesi'nde bir ilk

Tunceli Devlet Hastanesi'nde ilk kez kapalı yöntemle böbrek alma ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Kurumun Üroloji Kliniği'nde görevli Op. Dr. Melih Şenkol tarafından, Op. Dr. Burak Karakuş'un eşlik ettiği operasyonda hastanın sol böbreğinde tespit edilen kötü huylu kitle alındı. Yaklaşık bir saat süren müdahale sırasında komplikasyon gelişmedi ve hasta takiplerin tamamlanmasının ardından üçüncü günde taburcu edildi.

Tanı ve ameliyat süreci:

Hastane, yan ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın muayene ve tetkiklerinde sol böbrekte kitle tespit etti. Yapılan değerlendirme sonucunda ekip, ameliyatın kapalı yöntemle yapılmasına karar verdi. Operasyon yaklaşık 1 saat sürdü; cerrahi sırasında kötü huylu lezyon çıkarıldı ve hastanın servisteki takipleri sorunsuz geçti.

Yerel sağlık hizmetlerine etkisi:

Daha önce benzer vakalar için çevre illere sevk edilen hastalar, artık Tunceli'de kalıp tedavilerini sürdürebilecek. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatların uygun olgularda daha küçük kesiler, daha az ağrı ve daha kısa iyileşme süreci sağladığı belirtildi. Bu gelişme, bölgedeki cerrahi kapasitenin güçlendiğine işaret ediyor.

Op. Dr. Melih Şenkol, 'Hastamız yan ağrısı şikayetiyle geldi; incelemeler sonucu böbreğinde kitle tespit ettik ve kapalı yolla ameliyat ettik. Ameliyat sorunsuz geçti, hasta 3'üncü günde taburcu oldu' diyerek erken başvurunun önemine dikkat çekti. Şenkol, hastaların ağrı şikayetlerini hafife almamaları ve düzenli hekim kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

TUNCELİ DEVLET HASTANESİNDE İLK KEZ KAPALI YÖNTEMLE BÖBREK ALMA AMELİYATI...

TUNCELİ DEVLET HASTANESİNDE İLK KEZ KAPALI YÖNTEMLE BÖBREK ALMA AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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