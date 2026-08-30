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tunceli’de zaferin 104. yılı coşkuyla karşılandı

Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Atatürk Stadyumu'ndaki törenler, gösteriler ve komandoların performansıyla coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

tunceli’de zaferin 104. yılı coşkuyla karşılandı

Törenler anıt ziyaretiyle başladı:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü Tunceli'de Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programla kutlandı. Gün, kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı üstündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi ve tebrikler, Tunceli Valiliği makamında kabul edildi.

Stadyum programı ve gösteriler:

Atatürk Stadyumu'ndaki kutlama programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla açıldı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri tarafından kickboks ve judo gösterileri sahnelendi ve yoğun ilgi topladı.

Etkinlik kapsamında Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı komandoların silahlı gösterisi ve İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi'nin performansı da yer aldı. Kutlama, törensel geçit töreninin gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

günün anlam ve önemine dair konuşma:

4. Komando Tugayı Teğmen Muhammed Ar, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 104’üncü yıldönümünü kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eseri olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir".

katılımcılar ve protokol:

Düzenlenen programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli Garnizon Komutanı ve 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferudun Bircan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum ve kuruluş müdürleri, silahlı kuvvetler mensupları, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, hem resmi tören unsurlarını hem de halkın katılımını barındıran gösteri ve geçitlerle tamamlandı; tören boyunca vatan ve bağımsızlık temaları öne çıktı.

Tunceli&#039;de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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