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Turkcell Platinum’ta yurt dışı hakları 15 güne yükseldi

Turkcell Platinum müşterileri otomatik tanımlanan 'Tarifen Yurt Dışında Geçerli' hakkını tarifeye göre 15 güne kadar 174 ülkede ek ücret ödemeden kullanabilecek; sonrasında standart ücretlendirme sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Berk Doğan

Turkcell Platinum’ta yurt dışı hakları 15 güne yükseldi

Güncelleme kısa özeti:

Turkcell, Platinum abonelerine sunduğu ücretsiz Tarifen Yurt Dışında Geçerli (TYG) kullanım hakkını genişletti. Daha önce paketlere göre en fazla 7 gün olan ücretsiz süre, artık paket koşullarına göre 15 güne kadar uzatıldı. Bu fayda otomatik olarak tanımlanıyor ve kapsamındaki süre boyunca müşteriler mevcut GB, dakika ve SMS haklarını ek ücret olmadan kullanabiliyor.

Nasıl işliyor:

Platinum müşterileri, TYG hakkı tanımlı olduğu sürede Türkiye’deki gibi iletişim kurmaya devam ediyor; haklar 174 ülkede geçerli. Kullanım süresi paketlere göre otomatik atanıyor; 15 günlük ayrıcalıklı dönemin bitmesinin ardından müşteriler standart koşullar ve ücretlendirme kapsamında hizmet almaya devam edebiliyor.

Şirketin açıklaması:

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç uygulamanın amacını şu sözlerle anlattı: "Müşterilerimizin Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da iletişimlerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Platinum tarifelerimizde sunduğumuz ücretsiz ‘Tarifen Yurt Dışında Geçerli’ kullanım hakkını önemli ölçüde genişlettik. Daha önce 7 güne kadar sunduğumuz ücretsiz kullanım hakkını, tarifeye göre 15 güne kadar çıkardık. Böylece Platinum müşterilerimiz, mevcut tarifelerindeki GB, dakika ve SMS haklarını 174 ülkede ek ücret ödemeden kullanabilecek. 'Turkcell Çözüm Gücü' anlayışımızla müşterilerimizin hayatına değer katan çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Bu değişiklik, sık seyahat eden Platinum aboneleri için yurt dışında iletişim maliyetlerinin öngörülebilirliğini artırıyor. Otomatik tanımlama sayesinde ek başvuru gerekmiyor; aboneler tanımlı süre boyunca haklarını Türkiye’daki gibi kullanabiliyorlar.

TURKCELL PAZARLAMA VE DİJİTAL SERVİSLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT AKGÜÇ

TURKCELL PAZARLAMA VE DİJİTAL SERVİSLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT AKGÜÇ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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