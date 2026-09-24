Tuzluca mağaraları video haritalamayla anlatı ekranına dönüştürülüyor

Tuzluca’da doğal miras teknolojiyle buluşuyor

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yer alan Tuz Mağaraları, bölgenin turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Tuzluca Tuz Mağaraları Tanıtım ve Markalaşma Projesi" ile yeni bir döneme hazırlanıyor. Proje, mağara duvarlarının video haritalama ve uzamsal artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla ziyaretçilere anlatı ekranı olarak sunulmasını hedefliyor.

Proje, Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar himayelerinde ve Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün destekleriyle geliştirildi. Uygulama için Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Tuzluca Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında sözleşme imzalandı.

teknolojinin uygulanma biçimi:

Projede kullanılacak video haritalama teknikleri, mağaranın doğal yapısını koruyarak duvar yüzeylerini dinamik görsel anlatı panellerine dönüştürecek. Hazırlanacak görsel ve sesli içerikler, mağaraların oluşumu, tarihi süreci, jeolojik özellikleri ve bölgenin kültürel değerlerini ziyaretçilere daha etkileyici biçimde aktaracak. Uygulama, geleneksel bilgilendirme panolarının ötesine geçerek mekana özgü hikâye anlatımına olanak tanıyacak.

beklenen etkiler ve işletme modeli:

Projenin amaçları arasında Tuzluca Tuz Mağaralarının sadece doğal bir varlık olarak kalmaması, aynı zamanda özgün bir turizm destinasyonu ve güçlü bir marka olarak konumlandırılması bulunuyor. Teknolojinin sunacağı etkileşimli deneyimlerin ziyaretçi memnuniyetini ve mağara içinde geçirilen süreyi artırması bekleniyor; bu da bölgeye gelen turist sayısına olumlu yansıyacak.

Projeyi takiben mağaraların işletme ve tanıtım faaliyetleri, Tuzluca Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin iştiraki olan Kaya Tuzu Gıda Turizm San. A.Ş. tarafından yürütülecek. Bu yapı, mağaraların daha düzenli işletilmesi ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının hayata geçirilmesi açısından planlı bir çerçeve oluşturacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Tuzluca’nın turizm altyapısının güçlendirilmesi, bölgedeki turizm hareketliliğinin çeşitlendirilmesi ve mağaraların Iğdır’ın öne çıkan destinasyonlarından biri haline gelmesi hedefleniyor. Teknoloji destekli anlatımlarla ziyaretçilere sunulacak nitelikli deneyim, bölgenin marka değerini artırmaya yönelik somut bir adım olarak öne çıkıyor.

TUZLUCA TUZ MAĞARALARI VİDEO HARİTALAMA TEKNOLOJİSİYLE TURİZME KAZANDIRILACAK(IĞDIR-İHA)