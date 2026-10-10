Üniversitelerden ortak hamle: gıda inovasyon vadisi Boğaziçi ev sahipliğinde hayata geçiyor

gıda inovasyon vadisi kuruldu

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi'nin (GİFT) koordinasyonunda ve Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde 8 Ekim'de düzenlenen 5'inci Gıda İnovasyon Zirvesi'nde Türkiye Gıda İnovasyon Vadisi resmen kuruldu. Zirve, 1.730 kayıtlı katılımcı ve 1.000'den fazla ziyaretçi ile tamamlandı.

Vadi kuruluş mutabakat zaptına Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte Ankara, Çanakkale Onsekiz Mart, Çukurova, Hacettepe, İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik, Sakarya, Tekirdağ Namık Kemal ve Yıldız Teknik üniversiteleri imza sürecine dahil oldu. Sürece katılmak isteyen diğer üniversitelere de kapı açık bırakıldı ve sekretarya hizmetini GİFT üstlenecek.

vadi nasıl işleyecek:

Proje, 'gıdanın silikon vadisi' olarak tanımlanacak şekilde üniversitelerin bilimsel birikimini sanayinin ürün geliştirme ihtiyacıyla buluşturmayı hedefliyor. Her kurucu üniversite kendi bölgesinin öne çıkan ürününde uzmanlaşacak; vadi yeni bir ürün geliştirmek, üretim sürecini veya ambalajını iyileştirmek ya da mevcut ürününü geliştirmek isteyen tüm girişimcilere ve fikir sahiplerine açık olacak.

zirvenin kapsamı ve öne çıkan sonuçlar:

Zirve, "Hammaddeden Kimliğe: Metabolik Çağda Gıdanın Yeniden Tasarımı" temasıyla iki salonda 33 oturum halinde gerçekleşti. Toplamda 14 panel, 7 söyleşi, 5 vaka oturumu ve 7 sunum yer aldı; etkinlikte 94 konuşmacı ve moderatör sahne aldı, 65 stantta yenilikçi ürünler tanıtıldı.

Akşam düzenlenen gıda+ ödül töreninde ise 233 başvuru, bağımsız jüri tarafından değerlendirildi ve 32 kategoride ödüller ile 2 özel ödül sahiplerini buldu. Zirvede sebze ve meyveden bakliyata, su ürünlerinden bitkisel yağlara; GLP-1 ilaçlarıyla değişen talepten bağırsak sağlığına ve petfood alanına kadar geniş bir yelpazede oturumlar yapıldı.

Oturum ve panellerde öne çıkan mesajlar arasında insanın merkeze alınması, nicelikten çok niteliğe odaklanma, protein talebinin güçleneceği ve kişiselleştirilmiş beslenme için yapay zekâ ve yazılımlarla çözüm arayışları yer aldı. Türkiye'nin tarih boyunca takipçi konumundan trend belirleyici konuma geçmesi gerektiği; kuru meyve, kuruyemiş, su ürünleri, un ve makarna alanlarındaki başarıların katma değerli ürünlerle sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Zirvede ayrıca fonksiyonel gıda, sporcu gıdası, takviye edici gıda ve fermente gıda üretiminde Türkiye'nin bir üretim üssü olabileceği, yan ürünlerin atık sayılmaması gerektiği ve uzmanlaşan girişimlerin büyük şirketlerle ortaklıklar yoluyla büyütülmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Toprak, arı ve hayvan varlığını koruyarak verimliliği artırma; su kullanımını artırmak yerine verimi artıran yatırımlara yönelme çağrısı tekrarlandı.

Gıda tedarik ve lojistikte maliyetlerin yapay zekâ ve yazılımlarla düşürülebileceği, Amerika pazarının Türk girişimciler için büyük fırsatlar sunduğu ancak bunun iyi iş planı, doğru strateji ve sabır gerektirdiği tartışıldı. Gıda hizmetlerinde ise kahve zincirleriyle rekabet edebilecek yeni iş modellerinin geliştirilebileceği ve bu başlıklar çerçevesinde yeni iş birliklerinin ilk adımlarının atıldığı bildirildi.

Dış Ticaretten Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, serbest bölgeler, limanlar ve yeni dış ticaret araçlarıyla daha önce kurulan bütüncül stratejilerin bugün gıda sistemi için yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. GİFT, bu yaklaşımın geliştirilmesi için çalışacağını açıkladı.

GİFT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Samet Serttaş şunları söyledi: Bu zirvede bir kez daha gördük ki Türkiye’nin üretmeye istekli girişimcileri var. Bu yıl aralarında çok sayıda başarılı kadın girişimci olması bizi ayrıca sevindirdi. Alanında çok iyi ve ortak çalışmaya açık akademisyenlerimiz var. TÜBİTAK MAM’ın köklü Ar-Ge kültürü ve TÜGİP projesiyle kurulup sektörü bekleyen tesisler var. Şimdi bu hedefe hep birlikte yürüme zamanı. Gıda inovasyon ekosistemini Gıda İnovasyon Vadisi üzerinden büyütme zamanı. Başta ev sahipliğimizi üstlenen Boğaziçi Üniversitesi’ne ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez’e, imza sürecine dahil olan tüm üniversitelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlk günden kolları sıvadık, çalışmaya başlıyoruz.

SÜRECE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İLE ANKARA, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART, ÇUKUROVA, HACETTEPE, İSTANBUL TEKNİK, ORTA DOĞU TEKNİK, SAKARYA, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL VE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTELERİ KATILDI.