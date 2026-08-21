Üyeleri daha büyük pazarlara taşıyacak bir borsa hedefliyoruz: Şenol Arslan

Adaylığın temeli:

Elazığ Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, yıllardır sahada edindiği bilgi, birikim ve yatırım ilişkilerini borsa üyeleriyle paylaşma niyetini açıkladı. Arslan, üretim, ticaret ve hayvancılığın içinde yetiştiğini, bu süreçte hem zorluklar gördüğünü hem de dayanarak büyüdüğünü belirtti. 'Zaman zaman zorlandım, ama mücadeleden hiç pes etmedim. Bu yüzden üretmekten de vazgeçmedim,' diyen Arslan, artık şahsi hedeflerin geride kaldığını ve Elazığ için sorumluluk alma zamanı olduğunu vurguladı.

Arslan, şehirdeki ekonomik potansiyele dikkat çekerek, Elazığ’da çok büyük bir potansiyel var ifadesini kullandı ve bu potansiyelin değerlendirilmesi halinde üyelerin daha geniş pazarlara ulaşabileceğini savundu. Sahadaki tecrübeyi yönetişime taşıyarak borsanın üye odaklı çalışmasını sağlayacağını söyledi.

Hedefler ve uygulama yaklaşımı:

Arslan'ın öncelikleri arasında üyelerin pazarlama imkânlarını genişletmek, gençleri üretime ve hayvancılığa yeniden kazandırmak, istihdamı artırmak ve yatırım ilişkilerinden elde edilen ağları üyelerin hizmetine sunmak bulunuyor. Adaylık kararının altında makam veya mevki arayışının değil, ortak fayda odaklı bir dönüşüm vizyonunun yattığını belirtti: 'Ben bir makam mevkiinin peşinde değilim. Yıllardır sahada edindiğim bilgiyi, birikimi, tecrübeyi, tüm yatırım ilişkilerimi hepsini Ticaret Borsası üyeleri ile paylaşmak istiyorum.' Bu yaklaşım; eğitim programları, pazar bağlantıları ve üretim-ticaret entegrasyonunu kapsayacak adımları içeriyor.

Birlik ve süreklilik vurgusu:

Geçmiş hizmetlere saygı ifadelerini açıkça dile getiren Arslan, eleştirmek yerine ileriye bakmayı tercih ettiğini söyledi: 'Geçmişte borsaya hizmet etmiş herkese emeğinden dolayı çok saygı duyuyorum ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.' Arslan, üyelerin kapısını çalan, sorunlarını dinleyen ve çözüm için mücadele eden bir borsa modelinin hedeflendiğini; birlikte hareket edilirse üreticinin, tüccarın ve şehrin kazancının katlanacağını ifade etti.

Sonuç olarak Arslan, seçimi kazanmanın tek amacının olmadığını, esas hedefin 'birlikte güçlü bir borsa, daha güçlü bir Elazığ' oluşturmak olduğunu belirterek bu sorumluluğu almaya hazır olduğunu açıkladı. Planları, saha deneyimini kurumsal yapıya taşıyarak üyelere somut pazar fırsatları sunmak ve yerel üretimi sürdürülebilir şekilde desteklemek üzerine kurulu.

ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ELAZIĞ HAYVAN ÜRÜNLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, AÇIKLAMALARDA BULUNDU