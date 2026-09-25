Hayrabolu'da asayişe yeni yüz: emniyet müdürü Alparslan Yige göreve başladı

Hayrabolu ilçe emniyet müdürlüğüne atama

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Alparslan Yige resmen görevine başladı. Yige'nin göreve başlamasıyla birlikte ilçe emniyet birimlerinde yeni bir dönem açıldı.

meslek hayatı ve önceki görevleri:

Meslek hayatı boyunca İstanbul, Tunceli, İzmir ve Şırnak’ta çeşitli görevlerde bulunan Yige, 2024 yılından bu yana Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptı. Bu deneyimin, Hayrabolu'da yürütülecek çalışmalar için önemli bir altyapı sağlayacağı belirtildi.

tanışma ve ilçe temasları:

Yige, Hayrabolu’daki ilk gününde ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde öncelikli hedeflerin yerel dinamiklerle uyum içinde belirlenmesi üzerinde duruldu.

Toplantılarda, ilçenin güvenlik ve asayiş durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve kısa vadeli önlemler ile uzun vadeli stratejilerin uyumlu yürütülmesinin gerekliliği vurgulandı.

güvenlik yaklaşımı ve öncelikler:

Yige, güvenlik hizmetlerinin yalnızca olaylara müdahale etmekten ibaret olmadığını vurguladı. Suçun önlenmesine yönelik çalışmalara, vatandaşlarla işbirliğine ve toplum destekli güvenlik anlayışına önem verileceğini ifade etti.

Özellikle kurumlar arası koordinasyonun ve yerel paydaşlarla sürekli iletişimin, asayişin güçlendirilmesinde belirleyici olacağına dikkat çekildi.

Hayrabolu'da göreve başlayan Yige'nin önümüzdeki günlerde planlanmış temaslarını sürdüreceği ve ilçede güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik adımlar atacağı kaydedildi.

HAYRABOLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN ALPARSLAN YİGE, GÖREVİNE BAŞLADI.