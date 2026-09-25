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Beyşehir'de çatı yangını: usta son anda kurtarıldı, çatı ağır hasar aldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çatıda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; izolasyon ustası merdivenle kurtarıldı, çatı ağır hasar aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 22:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyşehir'de çatı yangını: usta son anda kurtarıldı, çatı ağır hasar aldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çatıda çıkan yangın kontrol altına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

yangının çıkışı ve olay anı:

İddiaya göre yangın, çatıda çalışma yapıldığı sırada başladı. Alevler kısa sürede çatının büyük bölümünü sararken, olay anında çatıda bulunan izolasyon ustası alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatının ucunda dakikalarca kurtarılmayı bekleyen usta için zamanla yarışıldı ve bölgede büyük panik yaşandı.

kurtarma müdahalesi ve hasar tespiti:

İtfaiye ekipleri tarafından binanın çatısına uzatılan merdiven sayesinde usta, alevlerin arasından son anda kurtarıldı. Yapılan ilk kontrollerde ustanın sağlık durumunun iyi olduğu, ancak yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığı görüldü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından çatıda kapsamlı soğutma çalışması yapıldı. Yangının ardından çekilen dron görüntüleri, çatının ve binanın üst katlarında oluşan ağır hasarı ortaya koydu; çatının büyük kısmı küle dönmüş durumda.

Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin değerlendirmeler yapılacak, mevcut hasar binanın üst katlarını kullanılamaz hale getirdi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGININ ARDINDAN ÇATIDA VE BİNANIN EN ÜST KATLARINDA OLUŞAN BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR, DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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