Vali Çiçek, Kayseri jandarmasında rütbe terfi eden personele başarı diledi

Törenin yapıldığı yer ve takdim:

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, bir üst rütbeye terfi eden personelin yeni rütbeleri yetkililer tarafından takdim edildi.

Vali Çiçek'in kutlama ve temennileri:

Vali Gökmen Çiçek, terfi eden subay, astsubay ve uzman erbaşları tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi ve görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Törenin kapanışı:

Tören, resmi takdimlerin ardından günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK; KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ EDEN SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞLAR İÇİN DÜZENLENEN RÜTBE TERFİ TÖRENİ’NE KATILDI.