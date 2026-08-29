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Zeytinburnu'daki İETT kazasının araç içi görüntüleri soru işaretlerini artırdı

Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsünün araç içi kamerası görüntüleri, önündeki otomobile çarpmamak için yapılan manevra sonrası kontrolden çıkıp duvara çarptığını ortaya koyuyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Zeytinburnu'daki İETT kazasının araç içi görüntüleri soru işaretlerini artırdı

Zeytinburnu'daki iett kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Zeytinburnu'nda dün yaşanan kazaya ilişkin ortaya çıkan araç içi kamera görüntüleri, otobüs sürücüsünün önünde seyreden otomobile çarpmamak için manevra yaptığını ve ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek sitenin bahçe duvarına çarptığını gösteriyor. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kamera kayıtlarında öne çıkan ayrıntılar:

Görüntülerde sürücünün ani bir yönlendirme yaptığı, otobüsün önündeki otomobile çarpmamak amacıyla şerit içinde manevra yaptığı ve sonrasında kontrolün kaybolduğu görülüyor. Olay yerindeki KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kayıtlarının incelenmesinin ardından, otobüsün önüne geçtiği ve sürücünün dikkatini dağıttığı iddia edilen otomobilin sürücüsü R.S.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yayınlanan görüntüler, kazanın oluş şekli hakkında soruşturma makamlarına ek delil sağlıyor.

Soruşturma ve olası etkiler:

Yetkililer görüntülerin kaza dinamiğinin belirlenmesinde önemli olduğunu belirtiyor; özellikle otobüs sürücüsünün refleksleri ve önündeki aracın hareketleri arasındaki ilişki soruşturmanın merkezinde yer alacak. KGYS kayıtları ve araç içi kamera görüntüleri birleştirilerek olayın oluş şekli adli ve idari mercilere aktarılacak. Kazayla ilgili işlemler devam ederken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar yetkililerce paylaşılmaya devam ediyor.

Zeytinburnu’ndaki İETT kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Zeytinburnu’ndaki İETT kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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