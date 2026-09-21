Van’da fizyoterapi odaklı sağlık meslek hizmet birimi hizmete girdi

Van’da yeni sağlık merkezi törenle açıldı

Türkiye Gazetesi Van Bölge Müdürü Şükrü Haşim Talay’ın kızı, fizyoterapist Dilvin Ahsen Anlar tarafından kurulan Özel Sağlık Meslek Hizmet Birimi, düzenlenen açılış töreniyle hizmete başladı. Merkez, Sıhke Caddesi üzerindeki Başak Koleji yanında faaliyet gösterecek.

Açılış törenine Van TSO Başkanı Necdet Takva, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Faruk Alpaslan, Dr. Murat Tuncer, STK temsilcileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

protokolden önemli değerlendirmeler:

Necdet Takva, fizik tedavi merkezlerinin toplum için önemine vurgu yaparak açılışın ortak bir kazanım olduğunu belirtti ve Talay ailesine başarı dileklerini iletti. Takva, toplumun zaman zaman fizik tedaviye ihtiyaç duyabileceğini hatırlatarak merkezin bu açıdan değerli olduğunu söyledi.

Dr. Murat Tuncer, konuşmasında mesleki deneyimine atıfta bulunarak merkez sahibinin azimli ve yetkin bir hekim olduğunu vurguladı. Tuncer, "50 yıldır mesleğin içerisinde yetişkin ve yetkinlik yapan bir tıp mensubu olarak kendisiyle gurur duydum" ifadeleriyle merkeze başarı diledi ve tıp camiası olarak destek vereceklerini belirtti.

girişimcilik ve toplum yararı vurgusu:

Faruk Alpaslan, genç girişimciliğin önemine dikkat çekti; kendi tecrübesinden örnek vererek tedavi için Bolu’ya gittiğini ve benzer hizmetlerin şehirde sunulmasının vatandaşlar açısından büyük kolaylık sağladığını söyledi. Alpaslan, merkezin sürekliliği için toplumun destek vermesini istedi ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Konuşmalarda, merkezin hem mesleki standartlara uygun hizmet sunma hedefi hem de bölge halkına yakın, aile ortamı sağlayacak bir yapı olması gerektiği sıkça vurgulandı.

merkezin hedefleri ve törenin kapanışı:

İşletme sahibi Dilvin Ahsen Anlar, açılışa katılanlara teşekkür ederek eğitim sürecinde edindiği bilgi ve deneyimi memleketinde hizmete dönüştürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anlar, merkezin kaliteli, konforlu ve etik ilkelere bağlı sağlık hizmeti sunmayı amaçladığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimiyle merkez resmen faaliyete geçti. Tören, davetlilerin klinik birimleri gezmesi ve ikramlarla son buldu.

TÜRKİYE GAZETESİ VAN BÖLGE MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ HAŞİM TALAY’IN KIZI FİZYOTERAPİST DİLVİN AHSEN ANLAR TARAFINDAN KURULAN ÖZEL SAĞLIK MESLEK HİZMET BİRİMİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.